Le 26 mai 2016, de fortes intempéries dans le Morvan avaient causé la rupture de plusieurs digues. Peu après, le pont routier de l'Argentalet, à la Roche-en-Brenil, avait lui aussi cédé. Plus d'un an et demi plus tard, le nouveau pont rouvre, pour la plus grande joie des automobilistes.

La Roche-en-Brenil, France

Il n'a plus le même charme que la structure construite en 1850 avec ses pierres grisées par les années, qu'importe. Le nouveau pont de l'Argentalet, situé sur la commune de la Roche-en-Brenil, est de nouveau ouvert à la circulation. Un vrai soulagement pour les centaines d'automobilistes quotidiens qui étaient obligés de faire un détour de près de dix kilomètres.

Un pont dangereux, détruit puis reconstruit

Le 26 mai 2016, de fortes intempéries s'abattent dans le Morvan. L'orage dure, en tout et pour tout, 1h30. Mais dans ce laps de temps, il tombe entre 10 et 20 centilitres d'eau, l'équivalent d'un quart de la pluie qui tombe habituellement en une année. La violence et la force de cette tempête entraînent la rupture successive de plusieurs barrages. Un élément déterminant dans la chute, partielle, du pont routier de l'Argentalet, sur la RD 70 et qui relie les communes de Vernon et de Chamont. Le lendemain, des sacs de sable et des barrières barrent la route, même les piétons n'osent plus approcher la structure réhabilitée dans les années 50.

Face à l'ampleur du chantier, la voûte de l'ouvrage étant partiellement tombée, il est décidé de détruire complètement le pont pour ensuite le reconstruire. 170.000 euros de destruction et près d'un million d'euros pour le faire de nouveau sortir de terre aux frais du département. Pendant ce temps, les automobilistes doivent prendre leur mal en patience. "Pour faire 500 mètres, j'étais obligé de faire un détour de 7-8 kilomètres, résume Bernard Perreau, le maire de la Roche-en-Brenil. Le conseil départemental a été obligé de rajouter des cars de ramassage scolaire, les commerces ont tous été affectés par cette fermeture temporaire. Il était temps que ça se termine."

La rupture des digues avait entraîné la destruction, partielle, du pont de l'Argentalet. © Radio France - Thomas Nougaillon

Un ouvrage adapté et quasiment indestructible

Jusqu'à sa fermeture, le pont de l'Argentalet accueillait plus de 3.000 automobilistes par jour, dont des convois exceptionnels. Il a donc fallu prendre ces caractéristiques en compte. De même, plusieurs mesures ont été mises en place pour éviter que de nouvelles intempéries fragilisent à nouveau le pont.

"A cause de ces intempéries, il n'y a plus d'étang, commence le maire de La Roche-en-Brenil, petite commune de moins de 900 habitants. Dans quelques semaines, les cours d'eau ne traverseront plus les étangs puisque la loi ne le permet plus. Donc même si il tombe un mètre d'eau comme cela est arrivé l'an dernier, ça pourra faire monter la rivière de 50 centimètres. Mais on ne verra plus des 4,5 mètres d'eau comme cela a été le cas, car il y avait eu 23 hectares d'eau qui s'étaient subitement libérés."

En plus de ces nouvelles réglementations, une station hydrométrique avec un radar est installée en amont de l’ouvrage pour renseigner sur les débits de l’Argentalet. Deux couloirs, dont un surélevé, ont également été réalisés pour permettre le passage à sec de la faune, et notamment de la loutre sauvage qui colonise de nouveau le secteur.