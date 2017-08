La fin de la galère pour les habitants et les commerçants du secteur de Thouaré-sur-Loire

Les ponts du Thouaré-sur-Loire rouvrent ce vendredi, après six mois de travaux. C'est la fin de la galère pour les 10.500 véhicules qui passaient par là chaque jour et qui, depuis février, devaient faire le tour par Mauves-sur-Loire et par Bellevue. Les commerçants espèrent retrouver leurs clients.

Il suffit d'évoquer la réouverture des ponts, ce vendredi à 18 heures, pour qu'un grand sourire apparaisse sur le visage des commerçants de Thouaré-sur-Loire. Un sourire assorti d'un "ouf" de soulagement. "On a hâte ! On a hâte de revoir les voitures traverser le bourg et on a hâte de retrouver nos clients !", s'enthousiasme Viviane, la patronne de la brasserie "La Fontaine". Au début des travaux, ceux qui habitent de l'autre côté, à Saint-Julien-de-Concelles et au Lauroux-Bottereau faisaient le détour par Mauves-sur-Loire et par le pont de Bellevue pour venir, mais ils ont fini par se lasser. "C'est surtout l'après-midi qu'on voit la différence. On ne voit plus les gens qui s'arrêtaient boire un verre ou acheter le pain en revenant du travail. Mais bon, vendredi, ça rouvre, c'est génial !".

Un détour de 10 à 20 minutes

Les boulangeries, ce sont sans doute les commerces les plus touchés par les travaux, même si, dans celle où nous sommes allés, le bilan est moins catastrophique que prévu. "En mars, avril, mai et juin, ça a été", confie Aurélie des "Délices de Thouaré". "C'est cet été que ça a été beaucoup plus dur". Le nombre de clients s'est effondré et les boulangers ont eu beaucoup de mal à savoir combien de pains ils devaient fabriquer chaque jour. "On s'est adapté mais, maintenant, on a hâte de voir les clients revenir !". Comme Sébastien Dellembach, le président de l'association des commerçants, elle espère "que les clients n'auront pas trop pris leurs habitudes ailleurs et qu'ils reviendront vite à Thouaré".

Les commerçants ont hâte de voir revenir leurs clients © Radio France - Marion Fersing

Les habitants du sud-Loire viennent à Thouaré pour prendre le Chronobus pour Nantes et le TER

C'est aussi le souhait du maire divers droite et conseiller départemental, Serge Mounier, soulagé, lui aussi par cette réouverture dans les tous prochains jours. "C'est un pont qui est énormément fréquenté par la population des deux rives (10.500 véhicules par jour), que ce soit les gens de Thouaré qui se rendent au sud Loire mais surtout ceux du sud Loire qui viennent sur Thouaré pour prendre le Chronobus pour Nantes ou le TER. On est vraiment sur un bassin de vie où ces ponts sont très importants pour le quotidien des habitants". Il a aussi bien sûr conscience de l'impact que ces six mois de travaux ont eu sur les commerçants de sa commune : "on a œuvré pour que la durée des travaux soit limitée à six mois, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc on a minimisé les impacts, d'autant plus que sur les six mois de travaux, il y a la période estivale où on a quand même moins de clients sur le secteur. Néanmoins, il y a des commerces qui se retrouvent en difficulté". Voilà pourquoi Sébastien Dellembach, le président des commerçants auraient voulu qu'ils soient indemnisés. "Ce n'est pas le choix qui a été fait par le Conseil départemental", explique Serge Mounier qui rappelle qu'une subvention pour des animations commerciales a été votée.

Vendredi soir, les panneaux de déviation auront disparu © Radio France - Marion Fersing

À quand un nouveau pont pour traverser la Loire ?

De quoi aider à redynamiser le bourg de Thouaré et c'est l'envers de la médaille. "On était bien tranquille pendant tous ces mois", glisse Philippe Barrier. Le président de Thouaré dynamic (une association qui rassemble des entrepreneurs) a évidemment bien conscience de l'importance de la réouverture des ponts, mais c'est sa façon de dire qu'il en faudrait un de plus pour franchir la Loire entre sa commune et Bellevue. C'est aussi l'avis du maire, Serge Mounier : "la réalisation d'un pont, c'est quelque chose qui se planifie sur une vingtaine d'années. Il faut donc en parler maintenant. Ma proposition c'est de faire une liaison au niveau de la rue des vallées. Il faudrait peut-être imaginer un barreau comme celui là pour désenclaver notre territoire". Surtout quand on sait qu'après Thouaré, ce sont bientôt les ponts de Mauves-sur-Loire qui auront besoin de travaux.