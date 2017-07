La fin des "amendes" de stationnement : ce qui va changer le 1er janvier 2018 à Strasbourg

Dès le 1er janvier 2018, une réforme va tout changer : ce ne sera plus à l'Etat mais aux villes de gérer le stationnement et de décider le montant des "forfaits de post-stationnement", le nouveau nom des amendes (PV), qui disparaissent.

Fini les amendes, bienvenue au "forfait de post-stationnement" ! C'est le nom (un peu technique) des nouveaux PV de stationnement. Dès le 1er janvier 2018, une loi va supprimer les anciennes "amendes" pénales apposées sur le pare-brise. Ce sera aux villes d'en décider le montant, aux villes donc de gérer le stationnement et non plus à l'Etat... Deux mots clés : dépénalisation et décentralisation.

A Strasbourg, la mairie veut sauter sur l'occasion pour bâtir "une nouvelle politique de stationnement", mais sans augmenter le montant des actuelles "amendes".

Ce qui changera au 1er janvier

Crédit : Ville de Strasbourg

Crédit : Ville de Strasbourg

Aujourd'hui, si on ne paie pas son stationnement ou qu'on ne met pas assez de sous dans l'horodateur, ça nous coûte un PV de 17 euros. Dès le 1er janvier, ce sera beaucoup plus souple, avec nos fameux "forfaits de post-stationnement".

Mieux contrôler, augmenter la rotation des voitures sur l'espace public."

On paiera toujours 17 euros, moins le montant qu'on a déjà payé sur notre ticket, autrement dit 17 euros moins 4 euros 20 si on a payé pour deux heures dans le centre de Strasbourg (en zone rouge), mais qu'on a mis plus de temps que prévu à rejoindre sa voiture. Même chose pour les amendes majorées de 35 euros, si on ne paie pas au bout de trois jours.

Anne-Pernelle Richardot, adjointe au maire en charge du stationnement, s'en félicite : "On va pouvoir mieux contrôler, augmenter la rotation des voitures sur l'espace public et récompenser les automobilistes vertueux", ceux qui paient leur titre de stationnement mais dépassent l'heure limite inscrite sur le ticket.

Temps de stationnement plus long

On pourra aussi se garer plus longtemps. Aujourd'hui, un automobiliste est limité à 2h maximum en zones orange et rouge, 3h en zone verte. Ce sera de 3h en zone rouge, de 4h en zone orange, et de 5h en zone verte. Mais il faudra payer plus cher les heures dépassées, pour décourager les voitures ventouses.

L'Etat transfère les compétences de stationnement aux communes, mais avec une obligation : financer, avec les recettes des "nouveaux PV", des politiques de mobilité et des modes de déplacement doux comme le vélo.

70% des amendes ne sont pas payées

Les tarifs de l'heure quant à eux ne changent pas (Zone rouge : 2,10€/h, Zone orange : 1,70€/h, Zone verte : 0.50€/h). Tout comme les forfaits résidents à 15 euros par mois. Il y aura toujours 14.300 places payantes (du lundi au samedi de 9h à 19h) dans les rues de Strasbourg et 10.000 places en parking public.

A Strasbourg, la mairie veut sauter sur l'occasion pour bâtir "une nouvelle politique de stationnement", mais "en prenant le temps", en concertation avec les habitants, commerçants et professionnels (infirmières, médecins, hôteliers, commerçants, ouvriers du bâtiment, artisans, traiteurs).

Jusqu'à 70% des amendes ne sont pas payées. C'est énorme et "ce n'est plus tenable", déplore le maire Roland Ries. Il promet donc plus de contrôles et une politique de stationnement mieux adaptée, aussi, à chaque rue, à chaque quartier. En plus de cette réforme des PV, il pourrait donc y avoir du changement du côté des zones de stationnement (rouge, orange, verte).

Les ASVP vers d'autres missions

Par ailleurs les ASVP (agents de surveillance de la voie publique) ne colleront plus d'amendes sur le pare-brise... Le stationnement sera désormais contrôlé par un prestataire qui sera désigné en septembre après appel d'offres. Les ASVP auront ainsi plus de temps pour contrôler le stationnement gênant, source d'accidents, et les zones bleues, entre autres.