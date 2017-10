La fin des bouchons entre Beure et Micropolis à Besançon ?

La consultation publique est lancée en vue de l'achèvement du contournement de Besançon. Les travaux de mise à 2 fois 2 voies de la RN 57 de Beure jusqu'aux boulevards en passant par Micropolis pourraient débuter au mieux en 2021.

Les embouteillages entre Beure et Besançon Micropolis ne seront peut être bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Une étape vient d'être franchie avec le lancement de l'achèvement du contournement de Besançon. Pour commencer, la concertation publique est lancée : jusqu'au 27 novembre, le public est invité à donner son avis sur le projet de mise à 2x2 voies de la nationale 57 entre les Boulevards et le début de la voie des Mercureaux à Beure. C'est le fameux chaînon manquant du contournement de Besançon, la seule portion qui n'est pas à 2 fois 2 voies. L'objectif est de fluidifier le trafic en doublant les voies de circulations et en éliminant les points noirs. Plusieurs aménagements sont prévus :

Des shunts et une tranchée pour éviter aux voitures de s'entasser dans les rond points

Sur les deux ronds point de Beure à l'entrée de la voie des Mercureaux : l'idée est de créer des voies nouvelles qui permettent à une partie du trafic d'éviter les rond points. On appelle cela des voies de shunt. Cela devrait permettre d' enlever la moitié du trafic dans les rond points .

Le pont traversant le Doubs : il sera doublé.

Micropolis : une tranchée couverte sera créée pour faire passer les voitures sous le terrain naturel qui sera réservé au transit. Les voitures qui se rendent à Micropolis passeront au dessus tout comme les vélos et les piétons.

Echangeur de Saint Ferjeux avec la rue de Dole : une insertion plus longue et plus sécurisée.

La consultation publique est lancée cette semaine, elle durera jusqu'au 27 Novembre. Le bilan de cette concertation sera rendu public début 2018, L'enquête d'utilité publique pourrait être lançée en 2019, et les travaux, si tout va bien démarreraient en 2021. Le coût des travaux est estimé entre 80 et 120 millions d'euros.

Plus d'informations sur le site de la DREAL qui chapeaute le projet