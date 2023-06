La fin des galères, le pont de Charmes a rouvert (sur deux voies)

Le pont de Charmes-sur-Rhône se situe au niveau du barrage, au sud de Valence, et après deux ans de travaux, 700 tonnes d'acier utilisés, il est ouvert à la circulation depuis vendredi 2 juin au soir. Inauguré en présence des présidents des deux départements, des élus locaux et des deux préfets, il relie la Drôme et l'Ardèche et permettra de désenclaver un territoire mal desservi en termes d'infrastructures routières.

Au total, les travaux ont coûté près de 14 millions d'euros. Le goudron a été coulé le mois dernier sur ces 700 tonnes d’acier et le pont est livré à temps - "avant l'été 2023" avait promis le Département. Une grande partie du chantier est en effet payé par l’Ardèche. "C’est cher mais c’est essentiel" dit Olivier Amrane le président du département. "On va soulager la circulation dans le secteur, on va gagner trente minutes grâce au passage à double-sens. C'est du quotidien pour les Ardéchois".

De 7.000 à 8.000 véhicules par jour

Avant, 7.000 véhicules dont 2% de poids lourds (140 par jour) passaient tous les jours sur l’ancien pont très étroit à une seule voie. Il devrait y avoir plus de voiture avec le nouvel ouvrage, un millier environ estime le maire de Charmes-sur-Rhône, Thierry Avouac. Selon lui, grâce aux deux rondpoints aux extrémités du pont, la circulation restera fluide. "On continue le désenclavement, pour notre commune ça facilite la vie des entreprises, car la zone artisanale est un cul-de-sac, avec ce pont ils pourront aller chercher de nouveaux clients". C'est l'ensemble de la vallée de l'Eyrieux qui devrait profiter de ce pont flambant neuf. Il reste à installer la signalisation et les protecteurs acoustiques.