La fin des routes à trois voies sans séparation en Sarthe, ce garagiste l'attendait depuis 40 ans

"Ces routes à trois voies, je les hais !" Garagiste au bord de la RD323 (ex Nationale 23), sur ce segment rectiligne de 3 km sans une seule ligne continue qui relie La Flèche à Bazouges-sur-le-Loir, Jean-Louis Lanceleur sait de quoi il parle.

Tous les matins depuis qu'il s'est installé là en 1980, il effectue cette même traversée périlleuse : en provenance de la sous-préfecture, il se place sur la voie du milieu, ralentit, met son clignotant à gauche et coupe la route pour rejoindre son garage. En espérant que tout se passera bien. "Combien de fois j'engueule les gens qui viennent en face alors que je suis là au milieu, que je fais des appels de phares ! Tous les matins, quand je pars, ma femme a mal aux tripes. Elle me dit de faire attention en traversant."

Un tronçon rectiligne de trois kilomètres sans une seule ligne continue. © Radio France - Ruddy Guilmin

Il faut dire qu'en1983, Jean-Louis été lui-même été impliqué dans un accident mortel, qu'il peut encore raconter dans les moindres détails : cette voiture qui arrive derrière lui et l'emboutit, le camion qui arrive en face, celui qui arrive derrière et qui écrase la voiture qui venait de le tamponner, le bruit du choc, les cris, le sang des blessés qu'il tente de secourir après s'être extrait de sa voiture... Dans un article de presse jauni que le garagiste de 78 ans conserve dans son bureau, le journaliste évoque déjà cette "RN 23 à nouveau meurtrière sur son segment entre La Flèche et Bazouges". Jean-Louis Lanceleur se dit qu'il faut faire quelque chose.

L'article de presse de l'époque

Pendant des années, il milite auprès des députés du secteurs, des maires de La Flèche, de Bazouges et des sous préfets, afin de faire modifier cette satanée route à trois voies. Sans succès, malgré au moins cinq décès en quatre décennies, dont le dernier il y a tout juste un an, qui a certainement contribué à faire avancer les choses. "Une fois j'ai même dit à je ne sais plus quel maire que j'allais acheter un pot de peinture de 20 litres et tracer moi-même une ligne continue... Il m'a dit de ne pas le faire, que je risquais d'aller en prison ! Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, alors que de l'autre côté, dans le Maine-et-Loire, ils l'ont fait depuis longtemps et il y a beaucoup moins d'accidents."

Dès le mois de mars, le département effectuera en effet des travaux pour tracer une ligne continue et aménager, en alternance, deux voies d'un côté et une de l'autre. Des îlots centraux pour protéger les voitures qui coupent la route seront également installés. "Moi, j'arrête dans deux ans, mais je suis hyper content parce que mon fils de 53 ans, qui dirige désormais l'entreprise, il n'aura plus ce souci, tous les matins, de savoir s'il va bien rentrer chez lui. J'aurai au moins réussi à faire quelque chose dans les fin de mes jours... Et puis j'aimerais autant mourir dans mon lit, que sur la route", sourit-il.

L'autre segment concerné se situe sur la D 35 entre Noyen-sur-Sarthe et Saint-Jean-du-Bois. En tout, le département va consacrer 60 000 € à l'élimination de ces dernières routes à trois voies.