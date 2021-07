"Fin des travaux sur l'A61 en 2023", dit le président de Vinci Autoroutes

Alors que de nombreuses familles s'activent ce vendredi pour prendre la route des vacances, c'est le même scénario du côté des équipes de Vinci Autouroutes. Et justement, en studio ce matin, Pierre Coppey était dans la région toulousaine pour aborder les projets à venir, les travaux en cours mais aussi une petite nouveauté sur l'air de Port Lauraguais.

Vous arrivez de Paris pour inaugurer un parcours et une statue Claude Nougaro sur l'air d'autoroute de Port Lauraguais, de quoi s'agit-il exactement ?

Il s'agit d'abord d'un événement qu'on est heureux de présenter un jour de grand départ, qui est un peu la fête de l'autoroute. Vinci Autoroutes à sur l'ensemble de ces aires, une politique très ambitieuse d'animation culturelle, pour une raison simple, c'est qu'on se bat contre l'hypovigilance (état intermédiaire entre la veille et le sommeil) et la somnolence. Nous cherchons à donner des bonnes raisons des nos clients de s'arrêter sur l' autoroute pour se reposer et ne pas somnoler au volant.

Qu'est ce qu'on verra sur cette air ?

Nous avons installé une animation et une statue de Claude Nougaro. C'est une œuvre d'art que je crois à la fois très ambitieuse sur le plan artistique et très didactique pour évoquer l'œuvre de Claude Nougaro. Ces différentes chansons, ces différents textes et puis vous verrez, je ne peux pas divulguer avant que le ruban ne soit coupé mais vous verrez une très belle sculpture.

Malgré le covid, est ce que les animations vont reprendre sur les aires d'autoroute ?

Oui, c'est vrai que nous avons vécu depuis le 16 mars de l'année dernière une situation totalement inédite, avec des autoroutes vides et des services maintenu. Nous avons des équipes qui se sont beaucoup mobilisées pendant le confinement pour être à l'écoute et à la disposition de "la seconde ligne", c'est à dire les conducteurs de poids lourds et les responsables logistiques de ce pays. Et je suis très fier de dire ici que les équipes de Vinci Autoroutes ont traversé cette période totalement insolite et très difficile en assurant la une continuité du service public.

Comment elle vont faire pour gérer le retour ?

Alors aujourd'hui, on voit revenir un trafic qui est proche de celui que nous avions avant l'épidémie. Et c'est vrai que ça nous réjouit de retrouver un mode de fonctionnement normal et de retrouver le niveau de trafic auquel nous étions habitué. Et les équipes de Vinci Autoroutes sont mobilisées avec des animations, les installations commerciales sont Aujourd'hui toutes ouvertes. Aujourd'hui, les restaurants sont ouverts et le fonctionnement normal de l'autoroute est rétabli.

Ça veut aussi dire le retour parfois des bouchons. Sur l'A61, qui file vers la mer, qui est en travaux depuis deux ans. Quand sera terminé le chantier ?

On est en train de passer cette autoroute qui accueille en pointe jusqu'à 80.000 véhicules jour. Ce sont des travaux qui seront sous circulation, c'est très compliqué. Je sais que les clients ont parfois le sentiment que c'est interminable. Ils ont du mal à comprendre la nature des travaux et la raison pour laquelle c'est aussi long. Alors c'est aussi long parce que c'est sous circulation. C'est aussi long parce que nous avons énormément de travaux d'adaptation de l'infrastructure. L'autoroute sera mise en service en 2023, mais je veux simplement appeler nos clients à la patience et leur dire que c'est pour la bonne cause puisqu'on aura plus de fluidité, plus de sécurité et une meilleure insertion dans l' environnement, une meilleure transparence hydraulique et une transparence pour la biodiversité.

Vinci Autoroutes est candidate pour devenir concessionnaire l'autoroute entre Toulouse et Castres. C'est fait ?

Je crois qu'il conviendrait que vous posiez la question au gouvernement puisque les dossiers de candidature sont en cours de dépouillement et nous attendons les résultats.