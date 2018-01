La mesure prend effet le 18 janvier : le conseil départemental du Gard annonce qu'à partir de cette date, les personnes à mobilité réduite ne pourront plus avoir accès au service de transport à la demande assuré depuis 2014 par le GIHP. Pour faire des économies.

Gard, France

C'est la douche froide pour toutes les personnes à mobilité réduite du Gard qui utilisaient le service de transport à la demande proposé par le conseil départemental depuis 2014.

À partir du 18 janvier, elles devront se débrouiller autrement. Le département a en effet décidé de supprimer ce service assuré par le GIHP de Montpellier, pour faire des économies. En l’occurrence, 135.000 euros, le montant du forfait alloué par le conseil départemental pour transporter ces personnes.

"135 000 euros, c'est un forfait, qu'on transporte 20 personnes ou qu'on en transporte 100. On a estimé qu'au vu du faible nombre d'utilisateurs, c'était nécessaire d'arrêter."

Christophe Serre, vice président du département, chargé du handicap Copier

Des solutions proposées au cas par cas

Selon le département, seulement une trentaine de personnes sur les 200 inscrites, avaient recours à ce service de transport à la demande. Pour le GIHP, c'est plus d'une cinquantaine.

Parmi elles, Aziz, 35 ans. Cet habitant de Saint Dézéry souffre d'une maladie invalidante qui le prive de la vue et le fatigue très rapidement. Ce service de transport à la demande lui permettait de se rendre une dizaine de fois par mois à Nîmes pour faire des courses, aller chez le médecin ou pour ses loisirs. S'il n'existe plus, il craint de ne plus pouvoir sortir aussi souvent de chez lui.

"Grâce à l'aide du département, les déplacements me reviennent à 1 euro 30. A partir du 18 janvier, ces frais de transport seront à notre charge : un déplacement va me coûter 60 euros si je prends un taxi. Je ne peux pas me le permettre."

Aziz, l'un des beneficiaires de ce service Copier

Le département assure que toutes les personnes inscrites à ce service ont été informées par un courrier. Jusqu'à présent, seulement une vingtaine s'est manifestée à la MDPH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées. C'est elle qui devra leur proposer des solutions au cas par cas d'ici le 18 janvier.