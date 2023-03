La foire des rameaux se met en place à Grenoble

L'arrêt de tramway E "Annie Fratellini-Esplanade" est fermée à partir d'aujourd'hui, lundi 13 mars, à Grenoble. C'est une des restrictions nécessaires à l'installation, technique d'abord puis des manèges, de la grande foire des rameaux . Elle se déroulera cette année du 1er au 23 avril sur l'esplanade de la Port de France.

Arrivée des camions le 22 mars

L'autre conséquence importante de cette installation, c'est la fermeture du grand parking de l'esplanade, depuis le 9 mars et jusqu'au départ des forains. Seul le parking relais P+R au nord de l'esplanade reste ouvert et accessible depuis la route de Lyon. D'autres difficultés temporaires de circulation sont à prévoir dans le secteur lors de l'arrivée des forains et de leurs poids-lourds, prévue le 22 mars. Attention aussi aux promeneurs du dimanche : la voie sur berges, la voie Corato, restera ouverte aux voitures les dimanches et jours fériés pendant la tenue de la foire, soit du 1er au 23 avril.