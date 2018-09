40 000 visiteurs sont attendus dans le parc du Grand Blottereau, la circulation et le stationnement seront compliqués dans les quartiers de Doulon et du Vieux Doulon.

Nantes, France

Deux grands parkings gratuits sont à disposition sur le site, mais il est conseillé de prendre le tramway, ligne 1 arrêt « Mairie de Doulon » pour profiter de l’une des plus importantes expositions-ventes horticoles en France.

La Folie des plantes c’est ce samedi 8 et dimanche 9 septembre de 10 h à 19 h. Au parc du Grand Blottereau, boulevard Auguste Peneau à Nantes.

France Bleu Loire Océan - On fait la route ensemble - L'info trafic toutes les 15 minutes matin et soir, toutes les 30 minutes en journée - Plus d'infos ici