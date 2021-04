Le Maroc a suspendu la semaine dernière ses liaisons aériennes en raison de l'épidémie de Covid-19. Conséquence : environ 4.000 Français sont actuellement coincés dans le royaume. Des avions et ferries spéciaux vont être affrétés, notamment un ferry le 10 avril à destination de Marseille.

La France affrète des avions et ferries spéciaux pour les Français coincés au Maroc

La France et l'Espagne affrètent des avions et des ferries spéciaux pour rapatrier leurs milliers de ressortissants bloqués au Maroc. Le Maroc a suspendu la semaine dernière les liaisons aériennes pour limiter la propagation du coronavirus. Un ferry à destination de Marseille est prévu le 10 avril, selon le compte Twitter de l'ambassade de France au Maroc

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Quelque 3.000 "touristes" espagnols et près de 4.000 Français ont été recensés à travers le royaume, selon des sources diplomatiques. En plus du rapatriement en ferry, la France a pu obtenir des autorisations de liaisons spéciales dans le sens Maroc-France, avec plusieurs vols ces derniers jours et dans les prochains jours.

Des milliers de touristes, dont 60.000 Français, avaient été bloqués au printemps dernier au moment de la fermeture des frontières mais avaient finalement pu rentrer au fil des semaines chez eux grâce à des vols spéciaux. Le Maroc a déclaré l'état d'urgence sanitaire en mars dernier et depuis, ses frontières sont restées fermées, même si les voyages restent possibles avec des autorisations spéciales.