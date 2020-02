La fraude en recul dans les bus et trams du réseau Ginko de Besançon

Bonne nouvelle pour le réseau Ginko de Besançon, la fraude est en net recul. En un an elle a diminué de 4,2 points sur les lignes de tramway et été divisée par deux sur les lignes de bus. Mais elle représente toujours un manque à gagner d'un million d'euros par an pour la collectivité.