La fréquentation décolle à l'aéroport Clermont-Auvergne

"Ce n'est pas le cas partout, croyez moi". En affichant les graphiques qui retrace l'activité de la compagnie HOP à l'aéroport de Clermont-Auvergne depuis le début de l'année, Hélène Abraham ne cache pas sa satisfaction. Avec 270 000 passagers, la fréquentation est hausse de près de 10%. Avec une augmentation notamment sur la liaison avec Amsterdam. "On est extrêmement heureux de nos résultats ici en Auvergne" poursuit la directrice commerciale, "la croissance est significative".

Une fréquentation en hausse de près de 10%

Une croissance constatée sur les dessertes annuelles, avec 4 vols quotidiens sur Orly et Charles-de-Gaulle, mais également Amsterdam, ainsi que les dessertes estivales pour la Corse et Nice qui ont aussi affiché des taux de remplissages satisfaisant.

La fréquentation a augmenté de près de 10% © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Vous avez vu aussi plus de néerlandais en Auvergne, et de plus en plus de Clermontois vont découvrir un magnifique pays avec un vol direct pour Amsterdam". L'offre a en effet été renforcée, avec des avions de plus grande capacité, et près de 8% d'augmentation sur la ligne.

Le constat économique est sans appel pour la liaison avec Lyon.... Hélène Abraham, directrice commerciale de la compagnie HOP

En revanche, la ligne vers l'aéroport de Lyon semble définitivement abandonnée. "C'est une ligne qu'on connait bien, nous avons cherché des solutions, mais nous avons du se résoudre avec les collectivités territoriales à ne pas la rouvrir". Depuis l'été dernier, la compagnie Twin Jet, qui avait repris la ligne, a cessé de l'exploiter. Enfin, le programme estival qui devrait être communiqué le 15 janvier permettra des liaisons vers la Corse et Nice.