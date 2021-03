La fréquentation des transports en légère baisse depuis les nouvelles mesures de restriction

La fréquentation des métros, trains, RER, et bus a baissé de 12% en moyenne depuis le reconfinement en Ile-de-France.

Il y a un peu plus de monde dans les transports que lors du deuxième confinement

Un peu moins de monde dans les transports. Avec la mise en place des nouvelles mesures de restriction en Ile-de-France, la fréquentation a chuté de 12% en moyenne depuis lundi selon Ile-de-France Mobilités. La baisse oscille entre 11 et 13% selon les lignes. Elle est par ailleurs légèrement plus marquée pendant les heures creuses qu'aux heures de pointe.

Le réseau francilien reste toutefois plus fréquenté que lors du deuxième confinement. Au mois de novembre, la fréquentation était descendue à 40% de son niveau habituel, contre 45% aujourd'hui. Pour l'instant, l'offre de transports reste inchangée. "A ce stade, rien ne change", a indiqué Valérie Pécresse vendredi 19 mars. "On verra quelles seront les nouvelles habitudes qui seront prises lors de ce nouveau confinement et s'il y a lieu de faire des adaptations".

L'offre de métros a déjà été modifiée le 1er mars avec une baisse de 10% environ de la fréquence. Et depuis le 15 mars, le nombre de trains a également été réduit par la SNCF sur la plupart des lignes de RER et de trains de banlieue, avec un délai maximum annoncé de 30 minutes entre deux trains.