PHOTOS - La future gare TGV de Nîmes-Pont du Gard sera livrée comme prévu en décembre 2019

Manduel, France

Une fourmilière : c'est à quoi ressemble aujourd'hui la future gare TGV de Nîmes-Pont du Gard. 80 entreprises y travaillent pour que le chantier soit terminé le 15 décembre 2019. A cette date, ce sont 24 TGV et 44 TER qui la desserviront quotidiennement. Situé juste à côté de l'ancien Mas Larrier (occupé actuellement par la SNCF), le bâtiment principal de la gare est sorti de terre. Il est réalisé en béton ocre pour s'intégrer dans le paysage. Les arbres de l'ancien mas viticole ont également été préservés pour faire de l'ombre au futur parvis de la gare. 2000 arbres seront également plantés à l'automne. Ce bâtiment abritera un centre opérationnel, des toilettes et un commerce multiservices. Le hall de 1200 m2 sera éclairé par une immense verrière de 12 m de haut.

"L'idée,c'est de faire une gare-jardin qui soit agréable à parcourir. On aura une gare qui sera très transparente pour pouvoir comprendre son parcours, pour pouvoir aller chercher son train et qui va permettre aussi d'admirer le paysage".

Une verrière de 12 mètres de haut pour éclairer le hall principal

C'est par le palier haut qu'on accédera aux quais TGV. (24 par jours). Le palier bas sera situé 8 mètres plus bas. C'est là qu'on aura accès aux TER. Il y en aura 44 par jours. Aucun train de fret. "On a souhaité positionné cette gare nouvelle au carrefour de la ligne de contournement Nîmes Montpellier et de la ligne reliant Nîmes à Tarascon, donc à Avignon et Marseille. On est au-dessus de la ligne classique. _La halte de Manduel est donc repositionnée à 800 mètres de là où elle est actuellement pour être sous la gare TGV._" Pierre Boutier, directeur territorial de SNCF réseau pour l'Occitanie.

Un pôle d'échanges multimodal

Aux détracteurs qui critiquent l'implantation de la gare à Manduel, SNCF réseau assure qu'elle permettra au contraire aux habitants du sud de Nîmes d'accéder aux TGV plus facilement.

"L'avantage, ici c'est que les parkings seront dimensionnés pour avoir un accès plus aisé à la grande vitesse. Il est également prévu de conserver des TGV à Nîmes centre."

La gare TGV sera interconnectée à la gare de Nîmes centre par TER en 8 minutes. On pourra également y venir en bus, en taxis ou à vélo. 1000 places de stationnement sont prévues.

L'ancien Mas Larrier sera rénové

Le président de Nîmes Métropole annonce de son côté que l'ancien Mas Larrier sera rénové. Une partie sera louée par des vignerons. L'autre accueillera un espace restauration et du co-working. Quant à la zone d'activités de Magna Porta, rien de très concret pour l'instant. " Il serait malsain de dire aujourd'hui, on va tout faire tout de suite." Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole.

95 millions d'euros ont été investis pour la future gare (financés par SNCF réseau, Etat, Région Occitanie, Montpellier et Nîmes Métropole)

Le bâtiment principal et la verrière © Radio France - Sylvie Duchesne

Emballés en bleu, les poteaux en chêne qui soutiendront la verrière © Radio France - Sylvie Duchesne

C'est par ce chemin sous les arbres qu'on accèdera à pied à la gare © Radio France - Sylvie Duchesne

Les quais TGV. © Radio France - Sylvie Duchesne