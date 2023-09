La galère des bouchons dans l'ouest toulousain, "de pire en pire" disent les automobilistes

Les habitants du grand ouest toulousain n'en peuvent plus des embouteillages sur la RN124, la route qui va d'Auch à Toulouse. Cela fait des années que cela dure, les heures de pointe sont un enfer, et cela ne s'arrange pas du tout.

La mobilité est le problème numéro 1 de ceux qui choisissent de vivre en dehors de l'agglomération toulousaine témoigne le président de la communauté de communes du Grand Ouest Toulousain Philippe Guyot.

"Je réfléchis à prendre le vélo pour me rendre au travail"

Illustration avec ces usagers de la route rencontrés à la Salvetat-Saint-Gilles et à Léguevin : "c'est de pire en pire, le matin je pars tôt je mets un quart d'heure et le soir au retour je mets plus d'une heure " dit Mathieu qui fait quotidiennement la Salvetat - la zone Thibaud près du Mirail à Toulouse : "c'est intenable, je réfléchis à prendre le vélo pour me rendre au travail" raconte ce livreur qui en a marre de vider son compte en banque à remplir son réservoir de gasoil. "20 kilomètres à vélo, c'est ça ou les bouchons, il y a une piste cyclable à partir de la Ramée jusqu'au Mirail, je ne vais pas hésiter longtemps."

Mathieu, livreur dans une entreprise de la Z.I Thibaud, il vit près de la Salvetat-Saint-Gilles et n'en peut plus des bouchons sur la RN124. © Radio France - Pascale Danyel

A Léguevin, Corinne témoigne des heures perdues dans les embouteillages de la RN124 :"les gens n'ont pas le choix, ils travaillent", elle s'appuie sur le quotidien de sa fille : "ma fille dépose son fils à l'école à 8h puis elle va au boulot sur Toulouse et elle est dans les bouchons pendant trois quart d'heure, elle arrive toujours en retard."

"Mes horaires de travail sont aménagés pour éviter une partie des bouchons"

Kévin ne peut que déplorer les faits, alternant dans une PME toulousaine, il vit à Léguevin : "combiner la chaleur, l'attente et l'essence les embouteillages c'est pas le top !", mais il a une chance rare : "mon employeur aménage les horaires de travail, je commence vers 10h, ça permet d'éviter pas mal de bouchons".

Kevin habite Léguevin, il est alternant à Castanet-Tolosan et bénéficie d'horaires aménagés. © Radio France - Pascale Danyel

"La tranquillité ça a un prix, celui des embouteillages"

Brahim, lui, a fait le choix du deux roues. Il vit à Léguevin, travaille sur Toulouse pour Véolia et constate : "c'est très pénible, je n'aimerais pas être en voiture, quand je remonte les files des embouteillages je me mets à la place de ceux qui subissent, je ne sais pas comment ils font pour avoir une vie à côté." Fataliste il reconnait : "ils n'ont pas le choix, on est bien ici , ils préfèrent s'éloigner quitte à perdre du temps, ici on est au calme, l'immobilier est beaucoup moins cher qu'à Toulouse, mais la tranquillité ça a un prix, celui des embouteillages."

Brahim préfère faire de la route et vivre au calme, plutôt que de se retrouver plus près de son lieu de travail à Toulouse où l'immobilier est bien plus cher qu'en deuxième couronne. © Radio France - Pascale Danyel

Les élus planchent sur des solutions alternatives à la voiture

Avec d'autres élus du Grand Ouest toulousain, le maire de Léguevin Etienne Cardeihac-Pugens travaille a des solutions alternatives, comme des lignes de bus Tisséo, un raccordement au futur réseau vélo express ou encore la création d'un espace de corpo-working où accueillir une centaine de salariés afin de leur éviter de se rendre sur Toulouse. Comme ses administrés, il souffre des trajets pare-chocs contre pare-chocs sur la RN124 : "c'est l'enfer depuis des années, la déviation de Léguevin (en 2009 ndlr) n'a rien solutionné car il y a eu beaucoup d'urbanisation sur l'ouest toulousain et donc la 124 est toujours embouteillée dès 7h15. C'est vécu comme une perte de temps, c'est fatiguant, il faut être vigilant pour ne pas tamponner la voiture devant, autant le matin que le soir."

Etienen Cardeilhac-Pugens, maire de Léguevin (sans étiquette politique). © Radio France - Pascale Danyel

"Aménager les horaires des salariés, c'est la meilleure idée qu'on ait jamais prise"

Et si pour éviter les embouteillages, on faisait comme Cryo Contro l, petite PME installée à Castanet Tolosan au sud de Toulouse. En 2016, elle a eu l'idée de proposer des horaires décalés à ses salariés qui arrivent d'un peu partout autour de Toulouse. C'est une petite équipe de sept personnes, et ça fonctionne du tonnerre explique Jill Roger la commerciale : "en fonction de son poste, de son lieu d'habitation, chacun peut décaler ses horaires d'arrivée et de départ, moi au lieu de commencer à un horaire standard je commence à 10h. Les employés arrivent avec le sourire, sans rouspéter parce qu'on leur a fait une queue de poisson. Il y a en conséquence une bonne ambiance. C'est la meilleure décision qu'on ait jamais prise."