La galère des passagers de TGV en direction de Paris

Châtellerault, France

Nicolas se souviendra longtemps de ce 11 juin! Parti de Châtellerault par le TGV de 7h42, cet ingénieur devait rejoindre Paris pour attraper un avion pour participer à un salon en Italie.

au fil des heures on est de moins en moins patient

"Après avoir passé Tours, on a eu un premier arrêt faute à un chevreuil qui a percuté le TGV, après 2 heures d'arrêt on est reparti 20 mn et à quelques kilomètres de Vendôme, on a eu un nouvel arrêt qui a duré plusieurs heures. On n'a pas eu beaucoup de soutien de la part de la SNCF, ni eau, ni à manger, ni rien du tout, coupure d'électricité donc pas de climatisation , heureusement il y a eu de la solidarité entre les passagers et je dois avouer qu'au fil des heures on est de moins en moins patient et de moins en moins philosophe." Nicolas qui ne cache pas que ce contre-temps est problématique pour lui " J'ai déjà raté mon avion pour l'Italie."

Des heures à regarder le paysage figé depuis l'intérieur du TGV © Radio France - VH

Peu avant 15h son TGV est reparti, mais la journée n'est pas finie. De son côté la SNCF annonce que le réseau a repris en mode "dégradé" et ne peut annoncer d'horaires pour un retour à la normale.