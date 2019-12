La galère des Tourangeaux du TGV Paris-Montparnasse - Saint-Pierre-Des-Corps

Indre-et-Loire, France

Avec seulement un TGV sur 5 en moyenne à la SNCF, la galère est quotidienne pour les Tourangeaux qui font habituellement le trajet Paris-Montparnasse-St Pierre-des-Corps ou vice-versa. Un seul aller le matin et le soir aucune certitude sur les horaires. Cette ligne est aussi la seule en circulation pour les personnes qui souhaitent se rendre d'Angers à Tours car il n'y a aucun TER ni Intercités: comptez 3H30 au total pour faire Angers-Montparnasse, puis Montparnasse-St Pierre.

Qui sont ces Tourangeaux en galère? Un pompier de Paris qui habite Bourgueil, un militaire de la BA 705 de Tours, et une habitante de Vouvray. Les deux premiers ont l'habitude de prendre le TGV Paris-Montparnasse - St Pierre des Corps, la troisième le prend occasionnellement. Yohan habite Bourgueil, il est pompier de Paris, et il doit se rendre quasi quotidiennement dans sa caserne de Créteil.

5H00 de transport au lieu de 3H00 porte à porte en partant de chez moi en voiture. Ce sont toujours les mêmes qui trinquent, les usagers des transports! -Yohan, pompier de Paris habitant Bourgueil

Marylène habite Vouvray. Elle évoque la galère de ces derniers jours pour son mari

Moi j'ai un mari qui fait l'aller et retour tous les jours entre Saint Pierre et Paris, il n'a pas souhaité se mettre dans la galère en restant sur Paris, il a donc été obligé de reporter des rendez-vous commerciaux, c'est compromettant et embêtant -Marylène

A quelques rangs de là, Romain, militaire à Tours, est lui aussi obligé de composer avec la grève

Mon train a été annulé ce matin, j'ai dû attendre le premier train disponible, c'est celui de 10H24, trois heures plus tard que mon trajet habituel. En attendant, j'ai la chance d'avoir un PC de travail avec une solution de connexion à distance, donc je fais du télétravail pour m'occuper, heureusement que j'ai çà pour compenser-Romain, militaire

Elle s'appelle Mi-Jo, habite Montrichard, et la grève l'a obligée à reporter son voyage à Paris auprès de ses petits-enfants

N'ayant pas de train vendredi pour rejoindre ma fille et mes petits-enfants à Paris, j'ai dû prendre celui du mercredi précédent. Dans notre malheur, le spectacle que nous devions aller voir à l'opéra Garnier a été annulé mais en passant devant le Châtelet nous avons vu qu'il y avait "Un Américain à Paris" qui se jouait et on a réussi à avoir des places -Mi-Jo, de Montrichard

Yohan, Romain, Marylène, et à un degré moindre Mi-Jo, pour eux, ce sera au mieux jusqu'à mercredi un seul TGV le matin à 10H24 entre Montparnasse et St Pierre des Corps, et un seul entre St Pierre et Montparnasse à 6H54.