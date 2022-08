Les lignes C et D du RER fonctionnent avec moins de trains depuis ce lundi 29 août 2022 : 19 trains ont été supprimés sur la ligne C à cause d'un manque de conducteurs, entre autres. A Bièvres (Essonne), ça entraîne la suppression de 6 trains par jour pour une galère infinie des usagers.

La galère des usagers des RER C et D après la suppression de plusieurs trains par manque de conducteurs

Elle avait pris de l'avance avant son entretien d'embauche, ça n'a pas suffi. Barbara est arrivée en retard de 30 minutes à Bièvres, la faute à une rame du RER C supprimée. La ligne C souffre de 19 trains en moins, selon Ile-de-France Mobilités, retirés par manque de conducteurs. C'est la même chose que la ligne D, depuis ce lundi 29 août 2022. Ca va durer au moins une semaine pour la ligne C, 3 semaines sur la ligne D. Ces suppressions concernent 4% de l'offre et 1% des voyageurs. Et ça devient un vrai casse-tête pour les habitants de Bièvres (Essonne).

Les usagers obligés de s'adapter

Dans cette commune à 20 minutes en train de Versailles, six trains sont supprimés pour au moins un mois, une vraie catastrophe, "six trains en moins par jour c'est énorme pour nous, estime la maire Anne Pelletier-Le Barbier, d'autant que notre territoire n'est pas très bien desservi." A raison d'un train tous les quarts d'heure le matin, une rame toutes les 30 minutes l'après-midi, ces RER retirés sont à l'origine de belles migraines pour Samuel, étudiant au lycée franco-allemand de Buc dans les Yvelines. "Il faut trouver une solution, par exemple le vélo, le skate ça peut nous aider mais le train c'est difficilement remplaçable étant donné que c'est pas desservi en bus", râle le lycéen.

L'une des filles de la maire, Anne Pelletier-Le Barbier peut en dire autant. "J'ai régulièrement ma fille au téléphone le matin pour nous demander de venir l'aider et d'aller la chercher puisqu'il n'y a pas de train", raconte l'édile. Cette expérience a aussi été vécue par Claire, 24 ans, qui vient de finir ses études : "parfois je demande à des amis de m'emmener dans une gare plus loin pour ensuite rattraper le RER B."

Six trains en moins pendant un mois

Certains d'entre eux risquent d'avoir besoin de la voiture de leurs proches puisque la situation va durer au moins un mois selon la mairie de Bièvres, prévenue par la SNCF au dernier moment. "Nous n'avons pas eu notre mot à dire", complète la maire. Pourtant, la SNCF indique sur son site que la situation va durer une semaine sur la ligne C et 3 semaines sur la ligne D. Pas de quoi rassurer les usagers, notamment Nathalie. Cette infirmière de l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart n'a pas de voiture, seulement le train pour faire un vrai périple tous les jours. "On est obligés de remonter sur Paris, de Paris remonter sur Clamart et de Clamart reprendre un bus. Alors qu'on est à 10 minutes en voiture. C'est fou", dit-elle en allant prendre son train.

Elle l'a attendu pendant près d'une demi-heure. Elle devait prendre celui de 14h34 qui a été supprimé. Une situation qui devrait durer jusqu'à la fin du mois de septembre.