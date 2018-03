Avec des portions d'autoroutes et des tunnels fermés régulièrement à Marseille et autour de Marseille et les bouchons du quotidien sur les autoroutes A7, A55 et A50, les automobilistes marseillais témoignent.

Marseille, France

Vous le vivez peut-être au quotidien, la galère des automobilistes aux entrées et aux sorties autoroutières de Marseille, aux heures de pointe. Une galère encore plus importante les mardis et jeudis. Deux jours dans la semaine ou la durée des trajets s’accroît considérablement, le temps de parcours peut-être doublé, voir triplé si en plus un accident perturbe le trafic. Cela concerne les trois autoroutes A7, A55 et A 50 en provenance de Toulon et Aubagne.

Je pense qu'on devrait trouver une solution pour dégorger à ces heures là la circulation

Le Mardi et le Jeudi c'est très très compliqué. Tant que la L2 n'est pas ouverte ca sera comme ca

Il faudrait faire payer les gens qui rentrent dans le centre ville de Marseille

Ces trois autoroutes déversent à ces heures de pointes un flot de plusieurs dizaines de milliers de véhicules directement dans le centre ville, une spécificité bien marseillaise. Cette situation devrait s'améliorer a la fin du printemps avec l'ouverture de la totalité des 10 kilomètres de la rocade L2. Surtout que ces dernières semaines, des portions d'autoroutes sont régulièrement fermées.

