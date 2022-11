La gare bus de Jeanne d'Arc rouvre ce lundi à Toulouse

Fermée depuis deux mois et demi pour cause d'instabilité de la structure, la gare routière Jeanne d'Arc où s'arrête de nombreux bus Tisséo doit rouvrir ce lundi 7 novembre. Cinq lignes de bus et un Linéo vont retrouver leur itinéraire habituel.

La place Jeanne d'Arc à Toulouse mérite un petit relooking. © Radio France - Bénédicte Dupont Cet été, la structure métallique de la gare routière Jeanne d'Arc présentait de potentiels signes de fragilité. Il fallait vérifier la solidité d'un des piliers. Tisséo avait donc choisi de fermer son pôle d'échange qui accueille des milliers de passagers empruntant six lignes de bus. Après des travaux de renforcement et une expertise, ces arrêts pouvoir être de nouveau desservis à partir du lundi 7 novembre. ⓘ Publicité les lignes L9 (L'Union/Saint-Orens), 15 (Jeanne d'Arc/Av des Etats-Unis) et 23 (Jeanne d'Arc/Rangeuil) retrouvent leurs itinéraires habituels,

(L'Union/Saint-Orens), (Jeanne d'Arc/Av des Etats-Unis) et (Jeanne d'Arc/Rangeuil) retrouvent leurs itinéraires habituels, les lignes 45 (Jeanne d'Arc/Purpan) et 70 (Jeanne d'Arc/Aéroconstellation) font à nouveau leur terminus à Jeanne d'Arc,

(Jeanne d'Arc/Purpan) et 70 (Jeanne d'Arc/Aéroconstellation) font à nouveau leur terminus à Jeanne d'Arc, la ligne 39 (Jeanne d'arc/Amouroux) emprunte désormais la rue Matabiau dans les 2 sens et desservira la Place Roquelaine et le pont Matabiau. Une place végétalisée dans six ans ? Tisséo annonce aussi qu'à partir du 7 novembre, des quais modulaires en pvc recyclé seront utilisés à la gare bus de Jeanne d'Arc pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite à la montée et à la descente des bus. C'est est une première dans l'agglomération toulousaine. Dans une interview récente à nos confrères d' Actu , le maire Jean-Luc Moudenc confiait à terme vouloir moderniser la place Jeanne d'Arc, en supprimant la gare bus et en végétalisant cette place. Option imaginable qu'en supprimant les bus au profit de... la troisième ligne de métro espérée fin 2028.