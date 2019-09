La gare d'Hendaye entame sa métamorphose

Les travaux du futur pôle d'échange multimodal ont débuté à Hendaye. Parvis agrandi et réaménagé, meilleure fréquentation du topo ... le but est de renforcer la connexion entre les modes de transport durables.

L'esquisse du projet promet une gare plus aérée à Hendaye

Hendaye, France

Les premiers coups de pelle mécanique ont été donnés ce lundi 16 septembre sur le boulevard Général-de-Gaulle. Le chantier du futur pôle d'échange multimodal va durer près d'un an et demi à Hendaye. Des travaux d'envergure pour moderniser totalement le site.

La Gare d'Hendaye avait été inaugurée en 1864 © Radio France - Andde Irosbehere

Un parvis complètement réaménagé

Après une première phase visant à réorganiser les réseaux d'assainissement, les travaux vont s'accélérer dès le mois prochain, avec la démolition de l'ancien bâtiment de la SNCF situé à droite de l'entrée principale. A terme, c'est donc un parvis agrandi et complètement réaménagé qui verra le jour, avec un emplacement spécifique dédié aux bus, une station pour les vélos (à alimentation solaire), un parking, et un espace plus sécurisé pour les piétons.

L'ancien bâtiment 21 de la SNCF et son local médical seront détruits en octobre © Radio France - Andde Irosbehere

Un topo tous les quarts d'heure

Autre point phare du chantier : le réaménagement de la gare Euskotren. Le bâtiment accueillant les 700 000 voyageurs annuels est devenu obsolète. Il sera démoli en novembre, puis reconstruit et sa surface se verra doublée. Avec la construction d'une voie et d'un quai supplémentaires, le but est d'améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, mais aussi augmenter la cadence du topo : un départ tous les quarts d'heure, au lieu d'une demi-heure actuellement.

La gare du topo va doubler de surface, avec une voie et un quai supplémentaires © Radio France - Andde Irosbehere

Des déviations mises en place

Qui dit travaux, dit forcément désagréments pour les riverains et commerçants. Jusqu'à la fin de l'année, la circulation sur le boulevard Général-de-Gaulle sera fermée dans les deux sens, et le stationnement interdit aux véhicules . Des déviations sont mises en place, et le plan sera amené à évoluer durant les travaux. Toutes les infos seront données en continu sur le site de la communauté d'agglo pays basque.

Le boulevard Général-de-Gaulle sera fermé à la circulation durant au moins quatre mois © Radio France - Andde Irosbehere

Le but du chantier : rendre le transport ferroviaire plus attractif, dans ce corridor traversé quotidiennement par 45 000 voitures contre seulement 2000 usagers du train et des transports en commun. Le coût du projet s'élève à 12 millions d'euros, financé principalement par le syndicat des mobilités du Pays basque, la Ville d'Hendaye, le Gouvernement basque (pour la partie concernant la gare Euskotren) et la SNCF.