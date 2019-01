La gare de Besançon-Viotte momentanément fermée en raison de la manifestation des gilets jaunes ce samedi

A Besançon, 1.500 personnes ont défilé ce samedi, au plus gros de la manifestation pour l'acte XI des gilets jaunes. En fin d'après-midi, environ 400 personnes arpentaient encore les rues et sont allées jusqu'à la gare de Besançon-Viotte, qui a baissé le rideau par mesure de précaution.

A Besançon, 1.500 personnes ont défilé ce samedi, pour l'acte XI des gilets jaunes. Lorsque le cortège a débouché à la gare d'eau, la manifestation s'est plus ou moins disloquée. Environ 400 gilets jaunes ont poursuivi leur marche à travers le centre-ville et jusqu'à la gare de Besançon-Viotte. A la gare où les deux halls (bas et haut) ont été fermés pendant trois quarts d'heure de 16h45 à 17h30 par mesure de sécurité et gardés par des policiers. Les voyageurs arrivant en gare sont sortis côté nord. Mais côté sud, sur le parvis, une cinquantaine de voyageurs sont restés bloqués, sans qu'aucune information ne leur soit donnée. Et ont dû patienter, certains ratant donc leur train.