La gare de Brest a retrouvé sa grande horloge

Elle était en panne depuis le printemps 2020. La grande horloge qui domine la façade de la gare de Brest fonctionne à nouveau, depuis mercredi 24 novembre. Les équipes de SNCF Gares et Connexions ont réinstallé les aiguilles et le mécanisme, qui avaient été déposés le 7 mai dernier pour subir des travaux de rénovation. Ils auront duré près de six mois, un peu plus longtemps que prévu.

Un monument qui date de 1949

Cette seconde opération de modernisation (après celle de 1974) a permis d'automatiser le mécanisme, grâce à un moteur piloté à distance. L'horloge conserve toutefois son apparence extérieure, qui date de son installation en 1949. De nuit, son cadran et ses aiguilles sont baignées d'une douce lumière bleue. Un phare pour les voyageurs, qui ne risquent plus désormais de rater l'heure du départ.