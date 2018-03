Clermont-Ferrand, France

8 ans de travaux et voilà le résultat : la nouvelle gare de Clermont-Ferrand a été officiellement inaugurée ce samedi en mi-journée, dans une teinte blanche, telle qu'elle était configurée en 1951. Jamais fermée durant les travaux, elle accueille 10 000 voyageurs par jour en moyenne.

Recharger son portable, retirer ses colis ou bénéficier du wifi en gare, c'est possible

C'est au niveau des services que la SNCF défend cette modernisation de la gare. On trouve à l'intérieur des distributeurs de billets de banque (via La Banque Postale et le Crédit Mutuel), un bureau de Poste, ainsi qu'une nouvelle boutique de la marque "Saint-Jean". On pourra aussi retirer ses colis : une "Pickup Station", consigne automatique, permet de retirer ses colis sous trois jours ouvrés maximum. "C'est une gare centralisatrice, qui propose des services qu'on ne va trouver dans d'autres gares, et surtout des services en liaison avec le temps qu'on vit" explique Patricia Causse, directrice des gares d'Auvergne à la SNCF.

Le ruban a été coupé par les élus présents

L'avenue Charras bientôt piétonne ?

Cette rénovation, qui a coûté plus de 5 millions d'euros à la SNCF, ne va pas s'arrêter là. La municipalité va lancer de nouveaux chantiers afin que le quartier soit la nouvelle vitrine des mobilités de demain. Ainsi, le dépose-minute a déjà été placé à l'arrière de la gare, vers le parking. Le plan vélo, qui sera présenté en conseil municipal le 30 mars, devrait contenir également des annonces pour intensifier la pratique des modes doux sur le parvis.

L'avenue Charras piétonne ? "C'est indispensable" indique le maire de Clermont-Ferrand © Radio France - Mickaël Chailloux

Surtout, en 2018, vont commencer les travaux de l'avenue Charras, en face de la gare. _"_Je souhaite qu'elle soit piétonne" dit le maire Olivier Bianchi. "C'est indispensable" souligne le premier édile de la ville. L'idée, avec les travaux qui suivront autour de la place Delille et de Notre-Dame-du-Port, c'est "qu'un touriste ou un clermontois qui arriverait à la gare puisse aller jusqu'à Jaude en mode doux ou à pied". Un ambitieux chantier qui ne manquera pas de faire réagir.