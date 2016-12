La gare SNCF de Clermont-Ferrand se refait une beauté

Après le parvis et les quais, c'est au tour de l'intérieur de la gare de Clermont-Ferrand d'être rénové du sol au plafond. Le bâtiment reste le même, mais à l'intérieur tout change.

10 000 voyageurs empruntent chaque jour la gare de Clermont. Depuis neuf mois, ils doivent zigzaguer entre les panneaux de chantier et une grande toile qui les protège des travaux. Théoriquement, tout doit être terminé fin mars mais il y aura peut être un peu de retard.

Une fois achevée, les voyageurs pourront découvrir un hall d'accueil plus lumineux et plus spacieux. La bulle d'accueil sera déplacée sur le côté et plus rien ne viendra gêner l'accès direct aux quais. Sur la gauche, le kiosque et le buffet seront remplacés par un espace ouvert avec un multiservice et un espace restauration. L'espace de vente sera toujours installé dans l'aile droite; il sera plus petit qu'autrefois, avec cing guichets, dont deux sécurisés pour les heures de faible affluence.

Une gare connectée

Entre le hall et les guichets, un espace "tampon" sera la grande nouveauté. Il servira de salle d'attente mais aussi de lieu de travail. Car la gare sera connectée, une obligation aujourd'hui pour les voyageurs. Le wifi sera accessible et gratuit et des prises de courant seront installées un peu partout, y compris dans le hall, pour pouvoir recharger portables et appareils connectés.

Et puis la SNCF veut faire évoluer le concept de gare. Aujourd'hui, elles ne sont plus destinées uniquement à accueillir des voyageurs qui montent ou descendent du train mais doivent devenir des lieux de vie, intégrées à leur quartier, ce que la SNCF appelle un City Booster. Et bien sur, un piano sera installé dans le hall pour meubler l'attente avant son train. Une fois l'intérieur de la gare terminé, il restera encore quelques travaux à réaliser, refaire l'Escale, le local des agents de la gare, et refaire les façades extérieures.