La gare de Grenoble nouvelle version a été inaugurée !

La nouvelle gare de Grenoble dévoile son nouveau visage : une entrée côté centre-ville, une autre côté Europole, un hall plus lumineux, deux parkings à vélo, un auvent qui permet aux voyageurs de passer du tram à la gare routière à l'abri : elle est devenue un "pôle d'échanges multimodal".

Il a fallu plus de 10 ans pour que le projet aboutisse, la gare de Grenoble, construite pour les Jeux Olympiques de 1968 a été complètement repensée et transformée pour mieux connecter les différents modes de déplacements et mieux accueillir les voyageurs.

Une gare emblématique pour Patrick Ropert, Directeur général SNCF Gares et Connexions

34.5 millions d'euros ont été investis par la SNCF, la Région, la Métropole (pour la construction de 2 parkings à vélos de 600 places chacun de part et d'autre de la gare, un volume de stationnement qui est une première en France), la Ville de Grenoble (pour le parvis), le Département de l'Isère (pour la nouvelle gare routière) et l'Etat.

Il existe des silos à vélo à grands volumes dans plusieurs grandes villes d'Europe, mais ces deux vastes consignes de 600 places chacune sont une première en France.

Des parkings de 600 places de vélo chacun de part et d'autre de la gare de Grenoble © Radio France - Véronique Saviuc

Il reste encore quelques travaux de finition à faire (notamment sur les passages sous-terrains et le parvis). 25000 personnes passent chaque jour à la gare de Grenoble, les usagers apprécient sa modernisation.

Véronique Saviuc a demandé à quelques habitués de la gare ce qu'ils pensent de sa transformation

Jacques vient tous les jours à la gare, il ne prend pas le train, il prend ...le piano © Radio France - Véronique Saviuc

C'est la deuxième fois que la gare de Grenoble est rénovée. Mise en service en 1858, le même jour que celle de Bourgoin, elle a été détruite et remplacée pour les JO de 1968. Nous avons retrouvé un chauffeur de taxi qui a travaillé à la gare pendant plusieurs dizaines d'années.

Gérard Fourgeaud a plongé dans le livre d'histoire de la gare de Grenoble