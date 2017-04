A la gare de Grenoble, si vous n'allez pas à la poubelle, la poubelle viendra à vous

Drôle de rencontre pour les passagers de la gare de Grenoble, mardi matin. Ils ont vu venir vers eux un robot aux courbes rondes qui les invitait à jeter leur déchet dans sa bouche ouverte. Ce robot-poubelle mobile expérimental surnommé Baryl fait le tour de France des grandes gares pendant 6 mois.

Un robot-poubelle qui dit merci à sa façon quand vous lui jetez un papier

Baryl n'a pas une forme humaine : comme R2D2, il a une silhouette toute en rondeurs et il fait des bruits bizarres. C'est un robot-poubelle mobile et intelligent qui vient spontanément au devant de vous, pour vous aider à vous débarrasser de vos emballages et canettes vides. Si vous lui donnez à "manger" un déchet, il vous dira "Merci" par quelques bips.

Ce robot de 36 kilos, un mètre de haut et 4 heures d'autonomie se recharge sur une simple prise électrique. Il retourne spontanément à sa base quand sa cuve est pleine pour qu'un agent SNCF vienne la vider. Le prototype qui fait le tour des gares Il a été créé par une start up parisienne spécialiste des robots.

Véronique Saviuc a fait la connaissance de ce robot poli qui a fait l'attraction à la gare de Grenoble

Baryl , doté d'une intelligence artificielle, va mieux comprendre le comportement des voyageurs au fil des mois

Baryl a démarré un tour de France de 20 grandes gares pendant 6 mois pour mettre à l'épreuve son intelligence artificielle. Au fil des étapes, il devrait mieux s'adapter à son environnement et détecter les attitudes des usagers qui indiquent qu'ils recherchent une poubelle. Il a suscité beaucoup de curiosité, d'amusement et parfois de réticence lors de son passage à Grenoble.

Pour la SNCF , ce robot est une façon astucieuse de rappeler aux voyageurs les bons gestes pour que les gares soient des lieux agréables et propres. La société, qui utilise déjà un robot mobile laveur à la gare du Nord à Paris et un robot netttoyeur de chewing gum sur les sols de la gare de Bordeaux, décidera à la fin de l'expérimentation de 6 mois s'il sera généralisé ou abandonné.