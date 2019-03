La gare de Lisieux se transforme avec la pose d'une passerelle

Lisieux, France

Des travaux impressionnants. La passerelle qui va surplomber la gare de Lisieux a été fabriquée en tronçons et elle est assemblée ce samedi 23 mars 2019. Pour cela, une des plus grandes grues télescopiques du monde, unique en France est utilisée. La pose de la passerelle a débutée en début de semaine dernière et le dernier tronçon installé vers 9h30 devant des élus et des membres de la SNCF. Les voies du Paris-Caen-Cherbourg sont coupées, des bus de substitutions ont été mis en place. La situation devrait revenir à la normale dimanche midi.

Pose du dernier tronçon de la passerelle de la #gare de #Lisieux avec vue sur la basilique. Une opération qui nécessite l'utilisation d'une grue télescopique unique en France pic.twitter.com/dJL6qN8XJn — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) March 23, 2019

Cette passerelle va faciliter l'accès aux quais pour les personnes à mobilité réduite, elle sera équipée d'ascenseurs dans quelques semaines et sera mise en service en octobre. L'ouvrage offrira un très beau point de vue en contrebas de la basilique Sainte-Thérèse. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de la modernisation de la gare de Lisieux. Une cinquantaine d'entreprise a travaillé sur ce chantier depuis 2017, dont 20 % de sociétés locales. La fin de la rénovation de la gare de Lisieux est prévue en mars 2020. Les travaux coûtent un peu plus de 14 millions d'euros.