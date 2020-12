La gare de Metz franchie encore un tour dans le concours organisé par SNCF Gares et connexions. L'édifice, construit en 1908, fait rayonner la région.

La Gare de Metz accède aux quarts de finale de la Plus belle gare de France

Avec sa tour, la gare de Metz est régulièrement élue Plus belle gare de France.

C'est une merveille architecturale, voulue par l'Empereur Guillaume II qui a décidé sa construction, comme un voyage au Moyen-Age. La gare de Metz réunie régulièrement tous les suffrages, jusqu'à être élue à plusieurs reprises plus belle gare de France.

Après avoir survolé les qualifications de Plus belle gare du Grand Est, la gare messine s'illustre aussi dans les phases finales de cette nouvelle édition du concours organisé par Gares et connexions. Avec plus de 5 800 votes, la gare de Metz l’emporte largement face à la gare de Lille Flandres (980 votes).

Les quarts de finale face à Rouen en janvier

La semaine prochaine, les quarts de finale verront s'affronter la Gare de Metz avec celle de Rouen Rive Droite.