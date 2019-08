La gare de Montauban évacuée et de grosses perturbations sur les lignes d'Occitanie

La circulation est très compliquée, ce lundi matin, pour les trains passant par Montauban. La gare a été évacuée à cause d'un bagage abandonné.

De gros retards, ce lundi matin, pour les TER et TGV passant par Montauban à cause d'un colis suspect

Montauban, France

Jusqu'à 1h30 de retard et certains trains supprimés sur la ligne TER Agen-Toulouse, dans les deux sens, et sur la ligne à grande vitesse Toulouse-Paris. C'est dû à la découverte d'un bagage abandonné en gare de Montauban, vers 6h. La station a été évacuée, une intervention est en cours et un périmètre de sécurité est mis en place.