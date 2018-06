Gros problème d'aiguillage ce matin en gare de Nancy : le trafic a été totalement paralysé entre 7h50 et 8h45 suite à un souci technique.

Nancy, France

Matinée galère pour les usagers du train en Lorraine. Le trafic a été totalement paralysé pendant une heure, aucun train ne partait ou quittait la ville entre 7h50 et 8h50. Des bus de substitution sont partis de Lunéville, Toul et Blainville pour prendre en charge les voyageurs.

Le poste d'aiguillage informatisé a depuis été réparé, et la circulation a repris aux alentours de neuf heures de manière progressive.