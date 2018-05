La SNCF va mettre en service un nouveau poste d’aiguillage en gare de Rennes. Le basculement entre l’ancien équipement et le nouveau a lieu ce week-end. En conséquence, la gare sera fermée et aucun train ne circulera en gare de Rennes pendant 56 heures.

Rennes, France

L'ancien poste d'aiguillage datait de 1941. C'était l'un des plus vieux de France. Et, par exemple, la SNCF ne pouvait envoyer en gare de Rennes, en même temps, un train vers Brest et un train vers Saint-Malo. "Nous allons changer de siècle.", affirme Frédéric Eteve, maître d'ouvrage à SNCF Réseau. "Nous avions un système mécanique et nous allons passer à l'informatique.". Le nouveau poste va commander une centaine d'aiguillages et 60 feux rouges. A partir de lundi, la société ferroviaire fera circuler 25% de trains supplémentaires à l'intérieur de la gare. Une quarantaine au lieu d'une trentaine par heure. "Ce qui sera visible pour les usagers, ce sont les nouveaux quai et voies, la 9 et la 10, où ils pourront prendre leurs trains.".

Du 19 au 21 mai, @SNCFReseau prépare la mise en service de la Commande Centralisée du Réseau (CCR) Bretagne à Rennes.

La SNCF va affréter 470 cars ce week-end

Les essais et la mise en service du nouveau poste d'aiguillage sont donc prévus ce week-end. La gare va être fermée et la circulation des trains interrompue de samedi 0 h à lundi 9h. Les trains vont être remplacés par des cars. La SNCF va en affréter 470 pour les 20 000 voyageurs attendus ce week-end. "Les départs se feront à la gare routière et les arrivées, boulevard Solférino. Une centaine d'agents accompagneront les voyageurs.", précise Stéphane Fiorcapucci, directeur de production chez Sncf Mobilités.

SNCF Réseau a investi cent millions d'euros, sur ses fonds propres, pour la modernisation des postes d'aiguillage. Deux autres postes vont être mis en service, en décembre prochain, à Saint Jacques-de-la-Lande et à Messac. L'Etat, la Région Bretagne et Rennes Métropole ont, eux, déboursé trente millions d'euros pour augmenter la capacité de la gare de Rennes.