La gare de Saint-Nazaire reste une gare TGV

Plus accessible, la gare SNCF de Saint-Nazaire a été inaugurée ce mardi après plus de deux ans de travaux. L'occasion pour la direction de la SNCF de confirmer que les TGV continueront de circuler jusqu'à Saint-Nazaire et la presqu'île guérandaise, tordant le cou à une rumeur persistante.

Saint-Nazaire, France

Pour les quelques 3 000 voyageurs qui empruntent la gare de Saint Nazaire chaque jour le changement est bien visible. Avec son fauteuil roulant, Patrice apprécie de pouvoir enfin disposer d' ascenseurs pour accéder aux quais. Jusqu'alors, il devait faire appel à un agent SNCF pour traverser les voies. Mireille est ravie de ne plus avoir à soulever sa valise dans les escaliers. La gare est beaucoup plus lumineuse, plus accueillante. Les voyageurs peuvent patienter dans un salon équipé du wifi. Autre nouveauté, il est possible de venir prendre le train et de se garer sans entrer dans Saint Nazaire en utilisant l'accès nord, côté Trignac.

Côté Trignac, une passerelle, un ascenseur et un parking sont désormais accessibles © Radio France - Anne Patinec

Desserte TER renforcée à partir de décembre

Lors de l'inauguration, la président de la Région des Pays de la Loire Christelle Morançais a annoncé trois TER supplémentaires à partir du 1er décembre. Mais un seul train desservira Nantes, le matin avec un départ de Saint-Nazaire à 8h31. Les deux autres dessertes sont un prolongement jusqu'au Croisic (aller-retour) d'un TER Nantes-Saint-Nazaire en fin de journée. Régulièrement, les usagers qui vont travailler sur Nantes se plaignent de devoir effectuer leur voyage debout et de manquer de place pour les vélos.

Le coût de la modernisation de la gare s'élève à 19 millions d'euros © Radio France - Anne Patinec

Les TGV continueront à desservir Saint-Nazaire et la presqu'île

Depuis plusieurs années, la rumeur d'un arrêt des TGV à Nantes faisait régulièrement surface; l'idée étant que Saint-Nazaire et la presqu'île ne soient desservis que par TER. La direction de la SNCF l'a démentie officiellement à l'occasion de l'inauguration. 915 000 voyageurs empruntent la gare chaque année, ce qui en fait la 5ème des Pays de la Loire.

Il n'y a pas de loup, l'offre TGV y restera durablement parce que Saint-Nazaire et l'ensemble de la région est une zone économique qui fonctionne bien " le directeur général SNCF Gares et connexions Claude Solard

Le maire de Saint Nazaire, David Samzun est rassuré mais dit rester vigilant. Il souhaite aussi obtenir de la SNCF que les abonnés TER puissent monter dans un TGV sans surcoût. Souvent les TGV n'affichent pas complet entre Le Croisic et Nantes.

Le hall de la gare est beaucoup plus accueillant et fonctionnel © Radio France - Anne Patinec

Quelques cheminots ont profité de cette inauguration pour manifester et dénoncer des suppressions de postes aux guichets, notamment à la Baule et à Pornichet. Des mesures sur lesquelles la direction de la SNCF n'entend pas revenir.