La gare de Sillé-le-Guillaume bientôt privée de son guichet

Sillé-le-Guillaume, France

Alors que la fermeture du guichet de la gare est prévue pour mi-décembre, la SNCF n'a pas encore annoncée des mesures de substitution à la commune. Ce qui intéresse le maire de la commune, Gérard Galpin, au-delà de la vente des billets, c'est de savoir ce qu'il va advenir de la partie conseil administré par le guichet, dont vont être privé les usagers.

Les voyageurs privés de conseil

Dans la gare il n'y a aucune indication quant à la suppression du guichet. Pour Gérard Galpin, la SNCF a préféré ne rien afficher pour éviter tout problème. Le maire espère que des mesures seront mises en place pour l'accueil du public.

La SNCF a déjà énoncé l'hypothèse d'une vente de billets dans la maison de la presse ou le café de la commune, ou d'ouvrir le guichet une journée par semaine au moment du marché. Mais pour le maire de la commune c'est la partie conseil qui va manquer à l'appel. En ce concerne la vente, il existe déjà une borne automatique dans la gare mais qui ne prend que les cartes bancaires.

Tout le monde n'a pas de carte bancaire, donc il faudrait aussi un monnayeur sur la borne automatique

Le maire a également demandé à ce qu'il n'y ait pas de pénalité dans le train pour les voyageurs de Sillé-le-Guillaume qui n'ont pas pu acheter leurs billets, à défaut d'avoir une carte bleue. Une proposition du maire que la SNCF aurait accepté, mais sans formuler de réponse officielle pour le moment.

De moins en moins d'achat de billets au guichet

Pour justifier la fermeture du guichet de Sillé-le-Guillaume, la SNCF a expliqué qu'il y a de plus en plus de ventes de billets qui se font sur internet. "En amont de la fermeture du guichet, la SNCF avait déjà réduit les horaires d'ouverture du guichet ces dernières années", précise le maire. Une décision qui va défavoriser certains voyageurs: "ceux qui ont gardé l'habitude d'acheter leurs billets au guichet et qui n'ont pas l'habitude d'aller sur internet".

Sillé-le-Guillaume n'est pas la seule commune du département concernée par la fermeture du guichet de la gare. Ce phénomène existe aussi dans d'autres communes du département, comme dans la commune d'Arnage. "Les années précédentes, la SNCF a déjà effectué des fermetures de guichet dans des communes de notre capacité aussi", explique Gérard Galpin.

Fin novembre, le maire de Sillé-le-Guillaume a rendez-vous avec la région Pays de Loire et la SNCF, où il sera notamment question de mobilité. Le maire compte bien insister pour que des mesures de substitutions soient mises en place pour ne pas pénaliser les voyageurs de la commune.