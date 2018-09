La SNCF se prépare à redessiner la gare de Strasbourg. Elle veut fermer des guichets et louer une partie de ses locaux à des prestataires de service, comme une crèche ou un laboratoire d'analyses médicales. Par ailleurs, son agence commerciale du quai de Paris devrait fermer fin 2019.

Dans le hall de la gare de Strasbourg, les agents de la SNCF vont se faire plus rares

Strasbourg, France

Ne dites plus "une gare" mais "un hub"! La gare de Strasbourg va devenir un "City Booster" au service de la capitale européenne, avec ses commerces, sa crèche et même son laboratoire d'analyses médicales.

La SNCF devrait fermer son agence strasbourgeoise du quai de Paris, en centre-ville, fin 2019. Elle veut aussi fermer une partie des guichets de la gare de Strasbourg. Les agents n'accueilleront plus le public derrière un comptoir mais derrière un pupitre muni d'une tablette numérique. La compagnie de chemins de fer veut s'adapter à l'évolution de la demande. Un voyageur sur deux achète aujourd'hui son billet de TGV en ligne. Deux billets sur trois sont des billets dématérialisés sur smartphone.

Des voyageurs inquiets

En gare, les bornes libre-service et les distributeurs de billets régionaux sont maintenant couramment utilisés. Un nouveau dispositif vient compléter cet équipement dans la capitale alsacienne : les voyageurs qui souhaitent rencontrer un agent de la filiale "gares et connexions" de la SNCF à l'heure qui leur convient peuvent déjà prendre rendez-vous en ligne....

La gare de Strasbourg s'adapte à la révolution numérique © Radio France - Corinne Fugler

Cette évolution inquiète les voyageurs croisés dans l'espace de vente de la gare. "Je préfère faire face à quelqu'un plutôt que chercher sur internet", assure Clément, 28 ans, son smartphone à la main. Dans la file d'attente, sa voisine s'interroge: "mais alors comment feront les gens pour s'acheter des billets?". De plus, l'application SNCF et le site internet de la société ferroviaire ne sont pas en mesure d'offrir la même prestation qu'un agent posté derrière son guichet. Les personnes à mobilité réduite, par exemple, qui peuvent se faire accompagner gratuitement par un proche dans les trains, seront toujours obligées de se déplacer en gare pour acheter leurs titres de transport et organiser leurs déplacements. Quid, par ailleurs, des touristes ou des étrangers qui ne seront pas forcément familiarisés avec les futurs "City Boosters"?

L'esprit pionnier de la SNCF

Du côté des partenaires sociaux, c'est l'inquiétude également. "La gare de demain, c'est effectivement moins de guichets, moins d'humain et du service bâclé", pronostique Maxime Kieffer, élu CGT du comité d'établissement "Alsace Mobilités". "Il faut réinventer et inventer les métiers de demain", soutient la SNCF par la voix de son service communication. "Les salariés de la SNCF sont animés par un esprit pionnier afin de répondre aux enjeux de la mobilité et des futures mobilités..." Le voyageur jugera dès l'an prochain...