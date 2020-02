La gare de Tours en partie fermée en raison d'un colis suspect

Tours, France

Une alerte au colis suspect a entraîné l'annulation de 4 trains, ce lundi 10 février vers 17h15. C'est à la suite de la découverte d'une valise oubliée que la décision a été prise. Un périmètre de sécurité a été mis en place et la gare de Tours a été évacuée en partie. Elle n'était pas totalement fermée, mais les 4 voies les plus proches de la rue Edouard Vaillant ont été fermées. On attendait l'arrivée des démineurs de la Rochelle.

Plusieurs centaines de personnes étaient encore à l'intérieur vers 17 h 45 selon la Nouvelle République.