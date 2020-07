EN IMAGES. La gare de Valognes bientôt adaptée pour les personnes à mobilité réduite

La SNCF veut rendre accessible ses gares à l'ensemble de ses usagers, dont ceux en fauteuil roulant ou béquilles. Une grande campagne de travaux est en cours sur l'ensemble de la Normandie. 25 gares de la Région ont déjà été adaptée entièrement pour les personnes à mobilité réduite. Celle de Valogne est la première de la Manche à subir des travaux.

Hausse des quais de 20 centimètres

Les ouvrages ont débuté en septembre 2019 et devraient se terminer en mars 2021. Ils concernent surtout l'accès aux quais de la gare.

"On les a rehaussé de 20 centimètres, pour qu'ils arrivent au même niveau que les portes du train, explique Jennifer Stengel maître-d'oeuvre des travaux. Une nouvelle passerelle a été ajoutée à celle existante. On a également mis en place de grands ascenseurs de chaque côté pour passer d'un quai à l'autre facilement. Les appareils sonores, l'éclairage et la signalétique ont été mis en conformité. Enfin, on a installé des bornes d'éveil à la vigilance pour les personnes à mobilité réduites."

Des ascenseurs ont été installés de chaque côté de la passerelle de la gare de Valognes. © Radio France - Raphaël Aubry

Les travaux sont estimés à 4.5 millions d'euros. Cette somme est financée par la l'Etat, la Région Normandie et la SNCF. Une grande partie des ouvrages sont terminés. Ils restent surtout des raccords électriques à réaliser. La passerelle doit encore être équipée, tout comme le quai avec son mobilier. La gare sera aussi clôturée entièrement dans les prochains mois.

Des travaux similaires prochainement à Granville

270 000 voyageurs passent chaque année par la gare de Valognes. Ce nouveaux aménagements, attendus depuis des années, sont "un véritable atout pour l’attractivité de notre ville", pointe le maire Jacques Coquelin.

La largeur de la passerelle entre les deux quais a été augmentée à la gare de Valognes. © Radio France - Raphaël Aubry

La SNCF prévoit prochainement de débuter des travaux similaires à Granville. La gare de Cherbourg est également en projet, pour les prochaines années.