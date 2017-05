La gare du Nord à Paris évacuée pendant près de trois heures pour une opération policière

La gare du Nord, à Paris, a été évacuée près de trois heures dans la nuit de lundi à mardi, en raison d'une importante opération policière. Les 200 passagers d'un train en provenance de Valenciennes ont été fouillés. Trois personnes étaient recherchées. L'opération s'est terminée sans résultat.

La gare du Nord a été évacuée pendant près de trois heures dans la nuit de lundi à mardi, entre 23h10 et 2h du matin. Un important dispositif policier a été déployé dans la plus grande gare d'Europe pour fouiller un train en provenance de Valenciennes (Nord), pour vérifier la présence ou non à bord de trois personnes recherchées. Selon l'AFP, une guichetière de la SNCF avait donné l'alerte, déclenchant ainsi cette importante opération de "levée de doute". L' opération de vérification s'est achevée vers 01H50, sans résultat.

#GareduNord Fin des vérifications, retour progressif à la normale. — Préfecture de police (@prefpolice) May 8, 2017

La gare évacuée, la station de métro et de RER fermée

À l’arrivée à quai, toute la gare a été évacuée en quelques minutes, indique franceinfo. La station de métro et de RER a été fermée. Les forces de l'ordre ont établi un cordon de sécurité autour des rues adjacentes. Les véhicules noirs de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) sont restés postés pendant trois heures devant la gare.

Des gens ont commencé à paniquer, des CRS sont arrivés et nous ont demandé de lever les mains, ensuite on est sortis un par un" - Célia, passagère du train

"On nous a dit qu’on était confinés, qu’on ne devait pas bouger jusqu’à nouvel ordre", a raconté à franceinfo Célia, passagère du train, "des gens ont commencé à paniquer, des CRS sont arrivés et nous ont demandé de lever les mains, ensuite on est sortis un par un", a-t-elle ajouté. "À partir du moment où l’on a entendu 'confiné', je me suis dit que ça ne sentait pas bon, on a subi une fouille dans le train, puis une fouille approfondie, mains contre le mur, juste avant de sortir de la gare", a témoigné Lucas, lui aussi passager du train en provenance de Valenciennes.

Plusieurs heures de retard pour les passagers

Après avoir été rassemblés dans une brasserie face à la gare pour être fouillés une dernière fois puis rassurés, les quelques 200 passagers ont pu retourner chercher leurs bagages restés dans le train et regagner leurs domiciles ou leurs hôtels aux alentours de 3 heures du matin.