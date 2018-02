Lille, France

"La gare n'est plus au niveau", les responsables de Gares et Connexions, la filiale de la SNCF, le reconnaissent : la gare Lille Europe ne correspond plus totalement aux attentes des voyageurs TGV. Voilà pourquoi la gare, inaugurée en 1994, va connaître deux ans de travaux. Un chantier de modernisation afin d'offrir davantage de commerces, de services et de confort aux 14 millions de personnes qui y passent chaque année. Particularité : la moitié ne sont pas des voyageurs SNCF mais passent par la gare pour prendre le métro, le tramway ou tout simplement traverser le quartier.

A quoi ressemblera Lille Europe en 2020 ? Copier

Trois fois plus de commerces

C'est la grande tendance dans les gares françaises : en faire des pôles commerciaux. Et donc à Lille Europe le nombre de commerces va être multiplié par trois "On va étoffer l'offre de restauration avec une enseigne bio, un fast-food, une montée en gamme du pub et on garde les offres de sandwichs et de viennoiseries. On trouvera aussi des magasins de souvenirs, et pourquoi de produits culturels", explique Frédéric d'Ettorre, directeur du développement chez Gares et Connexions. Le nom des enseignes n'a pas encore été choisi.

Il y aura un fast food en mezzanine à la gare Lille Europe - SNCF

Une gare repensée par pôles

"Nous souhaitons mieux organiser les pôles dans la gare car aujourd'hui les voyageurs ont tendance à tous se retrouver au milieu de la gare. Côté parvis d'Amsterdam (vers le Casino Barrière), on retrouvera un pôle services avec les loueurs de voitures, la vente de billets, la bagagerie. A côté on retrouvera le pôle restauration. Au niveau du milieu de la gare sera installé le pôle commercial, avec des magasins dont la façade sera reculée de trois mètres pour offrir une meilleure circulation", détaille Nicolas Bernard de Gares et Connexions

Plus de confort

La SNCF veut améliorer le confort des voyageurs. Ca passera par l'installation de deux ascenseurs supplémentaires, mais aussi d'un nouveau sol. "Il sera moins glissant mais surtout grâce à de la fibre optique il pourra se colorer afin de mieux guider les voyageurs un peu perdus. On pourrait par exemple colorer le sol en bleu pour indiquer le chemin vers les voitures de 1ère classe", explique Frédéric d'Ettorre.

Le point faible de Lille Europe reste la température. Il fait froid quand on attend son train. Impossible de fermer complètement la gare en raison du risque incendie mais aussi car il faut laisser le courant d'air créé par le passage des trains à grande vitesse s'échapper. "Mais on va proposer un salon Grand Voyageurs agrandi, les passagers pourront se réchauffer dans les commerces et puis on va installer des alcôves chauffantes dans la gare" annoncent les responsables de Gares et Connexions.

Les travaux vont durer deux ans. Ils n'auront pas d'impact sur le trafic des trains. Certaines opérations se feront de nuit. Coût : 14,3 millions d'euros, financés par Gares et Connexions.