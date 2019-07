La gare "Luxembourg" du RER B désormais accessible aux personnes en situation de handicap

Paris, France

Acoustique retravaillée, points d'attente spécifiques, nouvelles bornes de contact sur les quais : les représentants de la Région Île-de-France, de la RATP et d'Île-de-France Mobilité ont inauguré ce mardi 9 juillet les nouvelles installations de la gare Luxembourg sur la ligne du RER B. Des installations étudiées en collaboration avec des associations pour permettre aux voyageurs en situation de handicap de voyager sereinement, une étape avant la mise en accessibilité de la dernière station du RER B, "La Croix de Berny" en 2021. Sur les 16 millions d'euros de travaux, six ont été consacrés à l'accessibilité.

Objectif 2024

L'objectif affiché est d'adapter 60% du réseau ferré d'ici 2024. Aujourd'hui, ce pourcentage est de 39% soit 365 gares sur 933.

"Si d'autres ont envie d'aller plus vite, moins je dis banco !" - Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France

Île-de-France Mobilité, Région et RATP investissent 1,4 milliards d'euros, "du jamais vu" d'après la présidente de Région : "Mais ça ne suffit pas. Pour rendre le métro totalement accessible, il faudrait un investissement de 5 milliards d'euros pour creuser des trous dans Paris. Donc si des ministres du gouvernement veulent aller plus vite, ou des candidats à la mairie de Paris par exemple, qu'ils cofinancent avec nous."

Car c'est là que demeure le bémol : le métro. Sur les 303 stations, seules neuf sont aujourd'hui accessibles. "Mais toutes les extensions actuelles et à venir sont ou seront accessibles."

Une étude lancée sur la ligne 6

La prochaine étape concerne désormais la ligne 6 du métro parisien. Pour Catherine Guillouard, PDG de la RATP, cette ligne présente plusieurs avantages : "La ligne est aérienne, elle présente moins de contraintes techniques et a l'avantage de croiser la ligne 14, déjà entièrement adaptée et qui va être prolongée. Elle dessert les principaux points d'intérêts pour les touristes. On va pouvoir faire Paris-Orly de manière totalement accessible. Et on pourra aller jusqu'au grand stade Saint-Denis." et d'ajouter :

"On veut une Île de France accessible pour les JO et notamment les jeux paralympiques." - Catherine Guillouard, PDG de la RATP.

L'accessibilité dans les transports francilien en chiffres