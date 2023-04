La gare RER de Saint-Michel-Notre-Dame rouvre ce lundi après huit mois de travaux

Les Parisiens qui vivent dans le centre de la capitale et utilisent régulièrement le RER C peuvent pousser un ouf de soulagement : après huit mois de travaux et de fermeture, la gare RER de Saint-Michel-Notre-Dame rouvre enfin ses portes ce lundi matin.

Le RER C s'y arrêtera de nouveau, et les correspondances avec la ligne 4 et le RER B sont rétablies sur la huitième gare française, qui accueille chaque année 32 millions de voyageurs.

ⓘ Publicité

28 nouvelles baies vitrées

Le chantier de 32 millions d'euros, entièrement pris en charge par IDF Mobilités, a pris quatre mois de retard en raison de la découverte de beaucoup d'amiante et de plomb, "plus que ce qui avait été prévu", indique Marlène Dolveck, directrice générale SNCF Gare et Connexions.

La présidente d'IDF Mobilités, et de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, venue visiter le chantier, ne manque pas de faire remarquer ce retard, tout en reconnaissant que désormais, "la gare est absolument magnifique".

Ce qui frappe avant tout c'est la lumière : oubliez l'ancienne gare plutôt sombre et glauque, désormais les quais sont très lumineux grâce à la présence de 28 nouvelles baies vitrées qui donnent sur la Seine, conçues pour résister à une crue centennale. Toute l'installation électrique a été refaite.

Une des 28 baies vitrées de la nouvelle gare © Radio France - Antoine Jeuffin

Cette luminosité est accrue par les passerelles, elles-aussi vitrées. "C'est beaucoup plus lumineux et ça donne une expérience voyageur avec une qualité bien supérieure", souligne Valérie Pécresse. La présidente de la Région insiste sur la beauté de la nouvelle gare, qui devient selon elle "une vraie gare du XXIe siècle, avec un design". Cette impression est renforcée par les pierres d'origines, mises à nu, et que l'on peut désormais voir depuis l'étage.

Les pierres d'origine ont été mises à nu © Radio France - Antoine Jeuffin

La circulation facilitée dans la gare

Les correspondances avec le RER B et la ligne 4 n'étaient pas forcément faciles ni rapides auparavant, or "les passages ont été optimisés, tous les trajets ont été raccourcis", avance Valérie Pécresse. L'affichage est meilleur, promet IDF Mobilités.

Les escaliers ont été totalement refaits, un ascenseur va faire son apparition. Du nouveau mobilier, avec des sièges "assis-debout" seront disponibles à la réouverture.

"Enfin une gare qui est à la hauteur du quartier qu'elle dessert", sourit Maryvonne Noël, présidente de l'association Circule, le comité des usagers du RER C en Essonne, invitée à une visite en avant-première. "Le rendu final est magnifique, la luminosité, un peu plus d'espace, des matériaux anciens remis à jour, c'est nettement mieux!".

La rénovation de la gare Saint-Michel-Notre-Dame sera totalement achevée à l'été 2023.