La gare routière de Bordeaux change d'emplacement mais pas de visage

La gare routière de Bordeaux, a déménagé début octobre. Elle ne se trouve plus sur le parking Descas mais rue des Terres de Borde, derrière la gare ferroviaire. Malheureusement, ce nouvel emplacement, toujours provisoire, n'est pas tellement synonyme de mieux.

Aucun panneau pour indiquer l'emplacement. Aucun toit sous lequel s'abriter. Aucun affichage des horaires des bus… Si la gare routière de Bordeaux a changé de place le 1er octobre dernier, elle n'a pas tellement changé de visage. Placée derrière la gare ferroviaire, rue des Terres de Bordes, elle se résume à cinq emplacements le long de la route.

450 000 usagers

Pour les 450 000 usagers des bus longues distances (chiffre de 2019), c'est une aberration. "On se demande si c'est bien la gare." "Il n'y a rien si ce n'est les toilettes payantes de la gare SNCF." "Il n'y a pas de quoi s'abriter ou se sustenter." "C'est très mal indiqué." Les critiques pleuvent, et viennent pointer les nombreux déficits de la structure.

En 2018, les plaintes amoncelaient tellement que la compagnie de car Flixbus avait mené une enquête. Les résultats de celle-ci avaient amené la Métropole à faire installer un foodtruck sur le parking Descas et à supprimer la taxe de passage pour la compagnie. Depuis, Flixbus s'est beaucoup entretenue avec la métropole et a bon espoir. "La Métropole nous a affirmé que le projet de la gare avait été voté, il n'y a donc plus qu'à la construire" explique Olivier Descard, responsable communication de Flixbus.

Pas terminée avant 2024, voire 2025

Un peu plus sur la réserve, le vice-président au transport de la Métropole, Clément Rossignol Puech nuance. "On est encore en pleine étude de l'aménagement de la gare St-Jean, qui inclura à terme la gare routière, mais ça ne sera pas avant 2024, 2025, je pense."

Il souligne qu'en attendant, les passagers des cars, peuvent maintenant "_profiter des infrastructures de la gare ferroviaire_, telles que les toilettes, les distributeurs de boissons, ou les kiosques à journaux."