La gare Saint-Charles évacuée à Marseille à cause d'un colis suspect

Les centaines de voyageurs qui ont passé la nuit dans la gare de Marseille n'avaient pas besoin de ça. En milieu d'après-midi, les lieux ont été évacués à cause d'une valise abandonnée.

La gare Saint-Charles évacuée plus d'une heure. Une contrariété de plus pour les centaines de passagers qui y ont passé la nuit à cause de l'incendie d'Aubagne. Les démineurs ont mis une demi-heure à arriver sur place avant l'intervention qui dure généralement 45 minutes.

Un bagage abandonné

Dans le contexte de risque attentat particulièrement élevé, la SNCF procède à ce genre d'intervention entre cinq et dix fois par jour sur l'ensemble du réseau. Vos réactions sont nombreuses sur Twitter.

