LA GARE TGV DES AUXONS N'A PAS ENCORE TENU SES PROMESSES

Le 22 septembre 1981, le premier TGV reliait Paris à Lyon en deux heures et 40 minutes. La SNCF fête à partir de ce 17 septembre les 40 ans de ce Train à Grande Vitesse qui n'a pas tenu toutes ses promesses en Franche Comté. Depuis bientôt 10 ans qu'elle a été crée, la gare TGV des Auxons, à 13 kilomètres de Besançon n'a jamais connu le développement escompté. Selon le schéma originel, 3500 emplois devaient à terme y être implantés... il y en a quelques dizaines aujourd'hui... sur les 25 hectares du site... La SNCF tablait à l'époque sur 1 million de voyageurs par an au départ des Auxons... hors crise sanitaire, ils sont entre 600 et 700 000 tout au plus...

Une gare sans âme.- Serge Rutkowski, le maire des Auxons

Quant aux 2000 passagers quotidiens qui transitent par la gare, ils n'ont guère de raisons de flaner, en dehors d'aller au kiosque à journaux... Et aujourd'hui, le maire des Auxons, Serge Rutkowski évoque un échec indéniable : " On a une gare magnifique, mais qui est aujourd'hui sans âme. Rendez-vous compte, le distributeur de billets a été enlevé... la parapharmacie n'existe plus... Les voyageurs n'ont aucune raison de s'arrêter. Il n'y a rien autour. " L'élu local espère encore la mobilisation de ses collègues à l'échelle régionale, car des pistes de relance sont encore possible.

Le fret, un axe de développement

Installé depuis 20 ans dans l'agglomération bisontine, Patrick Noblet, le vice-président de la FNAUT, la fédération nationale des usagers des transports en Franche Comté, considère lui que l'une des pistes à explorer pour la gare TGV des Auxons pourrait être le développement du fret : " C'est un facteur d'attractivité, notamment si l'on considère le prolongement de la ligne à grande vitesse vers l'Est, au delà de Belfort et Mulhouse. Le potentiel de la gare est peut-être là. Car pour le reste, la SNCF, qui raisonne en terme de rentabilité, ne semble pas prête à augmenter le nombre de TGV. " Quant au marché de l'immobilier autour de la gare, si les prix des terrains ont, dans un premier temps, connu une petite inflation, elle a surtout concerné aux Auxons et dans les communes environnantes, l'habitat individuel. Pour les professionnels, l'attrait de la gare TGV reste à démontrer.