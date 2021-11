La Gironde dit non à la LGV Sud-Ouest mais propose 170 millions d'euros pour le RER Métropolitain

Un bâton de plus dans la roue du GPSO, le Grand projet du Sud-Ouest. Après la ville de Bordeaux, qui par la voix de son maire désapprouve sévèrement la LGV entre Toulouse et Bordeaux, c'est au tour du département de la Gironde de mettre un stop au financement de cette nouvelle ligne à grande vitesse. "Nous ne financerons pas le GPSO", affirme Jean-Luc Gleyze, président du département, lors de la séance plénière du conseil départemental de la Gironde, lundi 22 novembre. En revanche, les conseillers départementaux ont voté à une large majorité pour la mise en place d'un fonds de concours de 170 millions d'euros, pour permettre à Bordeaux Métropole d'enclencher enfin son projet de RER Métropolitain, requalifié "RER Girondin" par Jean-Luc Gleyze.

Une enveloppe "hors GPSO", explique le président du département, qui assure qu'une convention va être signée pour que Bordeaux Métropole ne puisse pas utiliser cet argent pour les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux (AFSB), un autre aspect du projet. La Gironde devait participer à hauteur de 280 millions d'euros pour ce GPSO chiffré à 14,3 milliards d'euros, et financé à hauteur de 40% par l'État, 20% par l'Europe et 40% par les collectivités locales du Sud-Ouest. "Ce GPSO est une problématique nationale, cela ne relève pas de nos compétences. Pourquoi la France et l'Europe ne le financent-elles pas à 100% ? Cette méthode à la hussarde pour nous obliger à nous décider en deux mois est inacceptable", dénonce Jean-Luc Gleyze. "Par ailleurs, cette LGV profitera aussi beaucoup à Paris et sa région. Pourquoi ne sont-ils pas associés au financement du projet ?"

"Un tour de passe-passe"

L'opposition au président socialiste a pointé du doigt, lors de cette séance plénière, un déplacement du débat, évitant ainsi le "pour ou contre le GPSO". "Il est évident que la question posée sur le développement des petites lignes n'appelle pas de débat, nous sommes tous d'accord", entame Jacques Breillat, conseiller départemental du canton Les Coteaux de Dordogne, et membre du groupe Gironde Avenir. "C'est un tour de passe-passe car vous êtes coincés entre plusieurs équations : à la fois celle des autres collectivités comme Bordeaux Métropole, à la fois celle de vos propres amis politiques avec les écologistes."

L'opposition de la droite se pose aussi la question de l'utilisation de cette enveloppe de 170 millions d'euros par Bordeaux Métropole. "Il ne faut pas qu’aujourd’hui on nous dise qu’on va réduire notre effort pour améliorer la desserte du quotidien, et que demain les participations s’additionnent pour quand même financer le GPSO", s'agace Michel Dufranc, conseiller départemental du canton Bordeaux-2, et également membre du groupe Gironde Avenir. "C'est un pari de la confiance", embraye Jacques Breillat. "Finalement, les deux projets de RER Métropolitain et de GPSO sont intrinsèquement liés. Ils concernent certaines infrastructures similaires et la LGV aurait pu apporter d'autres avantages. Sans celle entre Bordeaux et Paris, nous n'aurions pas eu une telle attractivité et nous n'aurions pas pu aujourd'hui lever ces 170 millions d'euros pour le RER."

De son côté, la métropole de Bordeaux devra se prononcer sur le financement du Grand projet du Sud-Ouest jeudi 25 novembre. Là aussi, le suspens reste entier.