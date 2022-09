La Grand-Croix : l'accès à l'A47 fermé pendant sept semaines en direction de Lyon

L’autoroute A47 entre Saint-Etienne et Lyon

Des travaux sont prévus sur la bretelle d'accès n°13 de l'A47, au niveau de la RM106 (l'ancienne route départementale 106), à La Grand-Croix, pour sept semaines. Le chantier va durer du lundi 5 septembre au jusqu'au 21 octobre 2022. Cela ne concerne que l'accès à l'A 47 pour aller Lyon.

Ces travaux vont permettre de créer une nouvelle voie d'accès, plus longue et plus sécurisée, explique la Direction interdépartementale des routes Centre-Est. L’opération va coûter 520.000 euros.

L'échangeur de la Grand-Croix, dans le sens Saint-Etienne Lyon sera fermé jusqu'au 21 octobre. - Direction interdépartementale des routes Centre-Est

Légers ralentissements à prévoir

Au niveau de cet échangeur n° 13, pendant les travaux, les voies de circulation de l'A 47 seront réduites, la vitesse sera limitée à 70 km/h et les poids lourds auront interdiction de dépasser. Il n'y aura plus de bande d’arrêt d’urgence et un balisage du chantier sera mis en place.

Déviation par Lorette

Les usagers qui souhaiteront rejoindre l’A47 en direction de Lyon devront emprunter l'échangeur du Sardon (échangeur n°12). Il faudra prendre la RM88 (ancienne route départementale 88) en direction de Lorette (rue Jean-Jaurès puis Plaine de Grézieux), puis la M65 (ancienne départementale 65) direction Genilac/Chagnon.

Une déviation est mis en place par Lorette pour rejoindre l'A47. - la Direction interdépartementale des routes Centre-Est

L'autoroute A 47 sera aussi fermée la nuit dans cette zone, dans le sens Saint-Étienne vers Lyon : au début du chantier, du 5 au 6 septembre, pour mettre en place le balisage de chantier ; les nuits du 6 au 7 octobre et du 10 au 11 octobre pour réaliser les travaux de la nouvelle bretelle à l'autoroute.

L'A 47 sera aussi fermée dans ce secteur dans la nuit du 13 au 14 octobre pour retirer le balisage sur les voies.