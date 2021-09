La gratuité des bus et tramways démarre aujourd'hui dans la métropole de Montpellier

C'est à partir de ce mercredi 1er septembre que les moins de 18 ans et les plus de 65 ans peuvent voyager gratuitement dans la métropole de Montpellier. C'est une nouvelle étape dans la politique montpelliéraine pour favoriser les transports en commun.

La gratuité de trams et des bus pour les - de 18 ans et les + de 65 ans démarre ce mercredi 1er septembre dans la métropole de Montpellier

Les transports en commun de la Métropole de Montpellier sont désormais gratuits pour les plus jeunes et les plus âgés. Le pass gratuité entre en vigueur ce jour, le 1er septembre. L'abonnement concerne les habitants de la Métropole de moins de 18 ans et ceux qui ont plus de 65 ans.

C'est la deuxième étape de la politique de la Métropole pour favoriser les transports en commun. Depuis un an, bus et tram sont gratuits les week-ends, pour les habitants qui en font la demande. La Métropole souhaite que, d'ici 2023, tous y ait droit, tous les jours.

Alors attention, ce n'est pas automatique. Vous devez faire les démarches auprès de la TAM, soit par Internet, soit dans une agence. Le pass gratuité sera chargé sur une carte ou sur l'application mobile M'Ticket. Vous pourrez ensuite l'utiliser pour monter dans les tramways et les bus, 7j/7.

La métropole de Montpellier annonce avoir distribué 26 000 pass gratuité à ce jour.