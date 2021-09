La gratuité des transports en commun : mode d'emploi

La Région Occitanie confirme la gratuité des transports pour les élèves et les jeunes de 18 ans à 26 ans. C'était une promesse de Carole Delga, la présidente de la Région pendant sa campagne. L'accès aux cars scolaires LIO sera désormais gratuit de la maternelle au lycée et les trains TER sont (presque) gratuits pour les 18 à 26 ans.

On vous explique comment ça marche ?

Bus scolaires gratuits de la maternelle au lycée

Les bus scolaires sont en effet gratuits dès le 1er voyage pour tous les moins de 18 ans qui prennent un bus scolaire pour aller à l'école, au collège ou au lycée. Cela concerne 145 000 élèves dans la région. 20 000 élèves bénéficient de cette nouveauté valable dans tout le département de l'Hérault avec les bus liO, sauf dans la métropole de Montpellier où là, c'est TAM qui prend le relais. Et là aussi, bus et trams sont gratuits pour les moins de 18 ans, depuis le 1er septembre et dès le premier voyage.

Il existe également un abonnement annuel gratuit pour bénéficier du train pour les collégiens et lycéens lorsque les trajets sont considérés comme des allers-retours scolaires. Des trajets que les élèves peuvent faire pendant la semaine uniquement et à raison d'un aller-retour par jour. Les infos sont à retrouver sur ce même site où il est nécessaire de faire une inscription sur le site www.herault-transport.fr.

N'oublions pas le cas particulier des internes qui eux aussi peuvent bénéficier de la gratuité.

Train (presque) gratuit pour les 18 - 26 ans

C'est pour les 18-26 ans que le train devient véritablement gratuit. Mais attention, pas dès le 1er voyage. La région prolonge son dispositif +=0 expérimenté au printemps. Le principe c'est que plus on voyage, moins on paye, jusqu'à la gratuité. On paie les 5 premiers allers-retours moitié prix et ensuite, plus on voyage chaque mois, plus la gratuité est assurée pour les voyages futurs.

La gratuité n'est effective qu'à partir de 15 allers-retours par mois. En dessous, il faudra à nouveau payer.