La grève chez Solea perturbe fortement les transports en commun ce lundi

Le trafic des trams et bus sera très perturbé ce lundi à Mulhouse et dans son agglomération. Les syndicats FO et CGT ont déposé un préavis de grève reconductible pour toute la journée chez Solea. Il devrait y avoir entre 30 et 35% de grévistes selon l'assemblée générale qui s'est tenue ce week-end.

Trois trains sur quatre rouleront sur la ligne 3 du tram. La circulation des bus C4, C6, C7, C5a C5b, 9, 10, 11, 12, 13, 16 seront perturbées. La navette du centre-ville de Mulhouse ne circulera pas.

La compagnie de transports en commun signale les perturbations en direct sur son site internet.

Les syndicats des salariés de Solea dénoncent des conditions de travail dégradées et réclament des augmentations de salaire à hauteur de l'inflation.

